Juanma Moreno, anima a votar el domingo: "Es hora de sacarle la tarjeta roja a Sánchez"

El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha animado este jueves a los andaluces a que acudan a votar el próximo domingo porque "es hora de sacarle la tarjeta roja" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como para "no romper el ciclo de cambio" iniciado por el PP en Andalucía.

Durante su intervención en un acto de partido en Vélez-Málaga, Moreno ha pedido a los asistentes, entre ellos representantes de organizaciones agrarias y pesqueras, que le "echen una mano" votando al PP para poder "seguir cambiando las cosas".

Las elecciones europeas son comicios que se le "resisten" al PP porque hay "mucha abstención" entre las personas que apoyan sus propuestas, según Moreno, que ha insistido en la importancia de esta cita electoral para el desarrollo de políticas de agua que permitan garantizar este recurso en el futuro en regiones del sur como Andalucía.

Moreno ha sostenido que Pedro Sánchez "no puede salir" tras el escrutinio "con un aval político el domingo que le permita el mismo lunes no solamente hacer las políticas que está haciendo, sino incrementarlas".

"No hay gobierno, yo no sé a quien llamar", ha afirmado el presidente de la Junta, quien ha añadido que no dispone de presupuestos y "solo han aprobado una ley, la de amnistía, que es un atropello".

Tras insistir en la importancia de que en España haya "concordia", ha lamentado que el presidente del Gobierno haya "llegado a la conclusión de que para que ganen unos pocos tiene que perder la mayoría".

Apela a la "complicidad" de los agricultores

El jefe del Ejecutivo andaluz ha pedido a los agricultores, ganaderos, pescadores y regantes que generen "complicidad suficiente" para mandar "un mensaje a Europa" sobre la importancia del agua.

Los populares aspiran a que el partido logre un buen resultado en las elecciones que le permita convertirse en la segunda delegación del PP europeo tras Alemania, con el fin de poder proponer un comisario de Agua.

Moreno ha destacado el "esfuerzo" de su Gobierno en políticas hidráulicas: "a finales de esta legislatura la comunidad habrá invertido 4.000 millones de euros", una inversión para la que ha sido necesario "bajar recursos de otras consejerías", como la de Fomento, en cuestiones como el mantenimiento de algunas carreteras, ha admitido.

La Junta tiene la intención de mantener su apuesta por las obras hidráulicas porque "la seguía sigue" y hay zonas con "problemas severos". Sin embargo, "no vamos -ha manifestado- a poder llegar hasta donde queremos sin la ayuda del Estado y Europa".

A este respecto, ha recordado que Andalucía está infrafinanciada, ya que recibe unos 1.500 millones de euros menos al año que el resto de comunidades, y tiene que hacer frente a 15.000 millones de euros para sanidad, 9.000 millones para educación o casi 3.000 para políticas sociales.

En cuanto a la desaladora de la Axarquía que es competencia del Gobierno central, ha dicho que "la parte de papeleo por parte de la Junta está hecha", por lo que le queda "decirle al Estado: si no es capaz de hacerla, en una dejación de funciones la asumimos nosotros".

Y ha animado a los asistentes al acto a "meter presión a quien tiene responsabilidad, y con el voto también" porque "cuando las cosas no funcionan, los ciudadanos tienen que empujar un poquito para que el gestor se dé cuenta de que por ahí no se puede pasar"