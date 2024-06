Más de 5.000 personas se manifiestan en Málaga para defender el acceso a la vivienda

Unas 5.500 personas, según la Policía Nacional, se han manifestado este sábado en Málaga para denunciar la "insostenible" situación de la vivienda y los alquileres en la ciudad y reclamar un cambio de modelo turístico que permita que "vuelva a ser una ciudad digna de ser habitada", al grito de "Málaga no se vende" y "Queremos vivir, no sobrevivir".

La marcha ha sido convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, que eleva a 25.000 el número de asistentes a esta movilización, que ha contado con el apoyo de casi medio centenar de colectivos de distintos ámbitos, entre ellos Málaga Acoge, Greenpeace, el sindicato CCOO, Facua o la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).

La protesta nació de un "malestar ampliamente compartido: la imposibilidad de acceder a una vivienda", la "expulsión" de los vecinos de sus barrios y el cierre de comercios locales.

Los asistentes han portado pancartas con lemas como "El turismo o la vida. Por una vivienda sin abusos ni especulación", "Málaga, parque temático", otra en inglés que invita a los turistas a alojarse en un hotel, e incluso una con la cara del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con un parche en el ojo con el símbolo del euro.

También ha habido mensajes dirigidos al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como el que han coreado cerca de la Alameda Principal: "¿Donde está Paquito, Paquito donde está? Paquito está vendiendo lo que queda de ciudad" o "Tengo trabajo, no tengo casa", en alusión a unas recientes palabras del regidor.

En la manifestación, que ha recorrido el centro de la capital malagueña, ha participado la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha reclamado medidas "contundentes y valientes" contra el fenómeno de la 'turistificación' como una moratoria de viviendas turísticas y que se reduzcan las existentes.

"La gente está diciendo alto y claro que las ciudades son para vivir, no son para los turistas", porque en el caso de Málaga "ya no aguanta más", ha manifestado a los periodistas Belarra, quien ha criticado al presidente andaluz por actuar "como un auténtico comercial de la patronal inmobiliaria: trabaja para los grandes propietarios y no para los vecinos".

Manifestación 'Málaga para vivir y no para sobrevivir' convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga Álex Zea Europa Press

También ha participado en la marcha el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, quien ha instado al presidente de la Junta y al alcalde de la ciudad a "tomar nota" de esta movilización de los malagueños y a "mover ficha". Ha recordado que ayuntamientos como el de Madrid, Barcelona o Bilbao ya han tomado medidas para poner coto al crecimiento de las viviendas turísticas, mientras que en Málaga "se ha mirado para otro lado".

El Ayuntamiento anunció recientemente que los nuevos pisos turísticos tendrán que tener una entrada independiente, una medida temporal para "calmar" el mercado de la vivienda mientras se trabaja en un marco definitivo que regulará las condiciones de implantación del uso turístico.

Según el Sindicato de Inquilinas, hasta el 12 de junio había inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía 12.196 viviendas de uso turístico en Málaga, lo que supone 63.594 plazas. En algunas zonas, como el entorno de la plaza de La Merced, -desde donde ha partido este sábado la protesta- un 68,9 % de las viviendas están dedicadas al turismo.

El colectivo avisa de que no va "permitir que la ciudad sea un parque de atracciones vaciado de vecinos" en el que las tiendas se sustituyan por franquicias, las aceras por terrazas y "los alquileres por cartas de desahucio"