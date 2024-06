29J: Málaga se planta ante un «modelo de ciudad» pensado para extranjeros

«No hay viviendas para vivir. Trabajo y tengo mi sueldo, pero no me da para pagar un alquiler de 800 euros», denunció este jueves Esther Marín en el Pleno del Ayuntamiento, una malagueña que está dando bandazos de casa en casa de sus familiares con dos hijos adolescentes y una niña pequeña a cuestas. La realidad es que si Esther retrocediera a 2014, según el portal inmobiliario Idealista, podría alquilar un piso de 60 metros cuadrados por unos 415 euros al mes, a una media de 6,9 euros el metro cuadrado. Según el mismo portal, en 2024, por ese mismo piso tendría que pagar el metro cuadrado a 14,2 euros, es decir 852 euros mensuales. Y eso es en el mejor de los casos, ya que el parque de vivienda de alquiler y venta es muy reducido y al menos una de cada tres viviendas en Málaga está destinada al alquiler vacacional, cuyos arrendadores han pasado de cobrar 514 euros semanales hace diez años a 1.183 euros actuales, un 127% más, según pisos.com. La ciudad está de moda, pero los sueldos no son competitivos en muchos casos y se ha convertido casi en misión imposible encontrar una vivienda digna donde vivir.

En los últimos dos años, en los que el precio del alquiler se ha encarecido más de un 40%, los malagueños no parecen encontrar un equilibrio entre la ilusión que sienten ante una provincia que crece más que la media española y el hartazgo y la preocupación que les produce la situación inmobiliaria. Así las cosas, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga, junto a medio centenar de colectivos sociales de todo tipo e ideologías, han convocado hoy una manifestación a las 11:30 horas en la Plaza de Merced que lleva por lema «Málaga para vivir, no para sobrevivir». En una entrevista a LA RAZÓN, Kike España, portavoz del sindicato, denuncia que «la mitad de las viviendas son apartamentos turísticos» y que «la situación de Málaga es crítica y absolutamente insostenible porque la gente, básicamente, no puede pagar un alquiler». No obstante, deja claro que la manifestación «no es contra los turistas», sino contra «el modelo de ciudad».

Al respecto, desde el sindicato denuncian que «el modelo de ciudad que se ha construido ha provocado laexpulsión de la vecindad de Málaga», por lo que exigen a «los responsables políticos de todos los signos y escalas» regular el precio del alquiler y «la prohibición de los apartamentos turísticos», entre otras cosas. España lamenta que «se está destruyendo la ciudad» porque todo lo que le daba «singularidad», como los pequeños comercios y servicios asociados a los vecinos, «se está sustituyendo por algo superficial y cambiante» que provoca que la ciudad y sus barrios pierdan su identidad. El portavoz denuncia que se ha producido una «perversión del significado de la vivienda» porque, según afirma, «el uso residencial ya no es residencial, sino de hospedaje», lo que provoca que «las viviendas se hayan convertido en hoteles». Esta situación la achaca, además de al mercado, a las plataformas digitales que han acelerado el proceso de una forma «casi molecular». «Sin regulación, no hay escapatoria», señala España, que insiste en que, con los datos que tienen, creen que la manifestación de hoy «va a ser algo histórico» que supondrá el inicio para la creación de un movimiento en el que van a «generar todos los canales y organización para acompañar a los vecinos y cambiar el modelo de ciudad».

Sin consenso político

Mientras que Cataluña ya trabaja para regular el precio del alquiler en zonas tensionadas, es decir en aquellos barrios en los que el coste medio de la hipoteca o del alquiler (más los gastos básicos) supere el 30% de la renta media o que el precio de la vivienda haya subido al menos tres puntos más que el IPC en los últimos cinco años, este debate queda excluido en Andalucía.

En Málaga, el equipo de gobierno ha defendido en los últimos días no convertir el problema de la vivienda «en un asunto turístico» y quieren llevar a cabo un «plan ambicioso» en materia de vivienda para «mejorar el alquiler». Por su parte, la oposición, PSOE y Con Málaga, pide recocer «el grave problema» habitacional que vive la provincia o declarar Málaga zona tensionada en materia de vivienda y libre de pisos turísticos. La industria turística es el principal sector económico de Málaga y tiene cada año un impacto de 14.000 millones de euros, lo que ha situado al turismo en el foco de todos los debates sobre la subida del precio del alquiler y venta de viviendas.

En este punto, España recuerda que «esta industria es solo la consecuencia del modelo de ciudad» que se ha creado y, aunque consideran que constituye un problema de fondo, para ellos no es el principal. Insiste en que «los organismos públicos no pueden permitir que se especule con la vivienda» y, respecto al término «turismofobia», el portavoz del sindicato aclara que la manifestación de hoy no es contra de los turistas, sino sobre la «imposibilidad de acceder a una vivienda y las políticas urbanas que han provocado que Málaga no sea una ciudad habitable».