Paralizan la instalación de un segundo vertedero en Puerto de la Torre

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ratificó ayer que el Consistorio no respaldará ni iniciará ningún proceso administrativo para la instalación de un vertedero en el distrito de Puerto de la Torre "sin el consentimiento de los vecinos", que ya han mostrado su rechazo a la construcción de un segundo vertedero en el mismo distrito. No obstante, el Ayuntamiento de Málaga instará a la empresa promotora a mantener un encuentro con los vecinos para proporcionarles una información detallada sobre el proyecto.

Así lo expresó el concejal responsable del distrito de Puerto de la Torre, Jacobo Florido, que defendió la moción presentada por el Partido Popular en la que quedó reflejado que el Ayuntamiento no apoyará ni impulsará el trámite administrativo para la creación del Complejo Ambiental Málaga Norte en esa zona de la ciudad. En su intervención, Florido acusó a los partidos de la oposición de izquierda de incurrir en "esperpento y demagogia" respecto a este asunto. Florido subrayó, además, que "sin el consentimiento de mis vecinos no se llevará a cabo nada" y transmitió un mensaje de "total tranquilidad". Informó también sobre la visita que realizó el alcalde al lugar y anunció que hoy se llevará a cabo unareunión con la empresa para que los vecinos puedan informarse y debatir de primera mano acerca del proyecto. "Insisto, sin el consentimiento de los vecinos, no se hará nada", concluyó.

Los residentes del Puerto de la Torre han mostrado recientemente su preocupación por el impacto negativo que tendría la instalación de un segundo vertedero en la zona. Según el presidente de la asociación de vecinos Junta de los Caminos y Diseminados, Rafael Linares, la instalación podría implicar un aumento significativo del tráfico de vehículos pesados, estimado entre 200 y 300 vehículos diarios, lo que afectaría la movilidad y la seguridad de la zona. Además, el proyecto plantea riesgos ambientales y de salud para los más de 50.000 habitantes que viven en las inmediaciones, ya que el vertedero estaría destinado al depósito de residuos de construcción, demolición y materiales potencialmente contaminantes, como mezclas bituminosas, vidrios y cobre.

En este contexto, durante la sesión plenaria de ayer, la concejala socialista María del Carmen Sánchez expresó su desacuerdo con el equipo de gobierno. "Al leer la moción, me da la impresión de que ustedes están a favor de la instalación de ese vertedero en Puerto de la Torre", aseguró Sánchez. En esa misma línea, el grupo Con Málaga acusó al Gobierno local de "gestionar un segundo vertedero en Puerto de la Torre a hurtadillas". La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, denunció que "no es la oposición la que está desinformando, sino el equipo de gobierno, que no cumple con su deber de informar a los vecinos", señalando además que los afectados se enteraron "a través de la prensa".

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, reconoció la necesidad de un nuevo vertedero, pero insistió en que se deben "considerar alternativas que no impliquen un perjuicio para la convivencia, la seguridad y la salud de los vecinos". Vox votó a favor de las tres mociones presentadas por el PP, PSOE y Con Málaga en relación con este tema, aunque solo prosperó la propuesta del Partido Popular.

Florido reiteró –tras ser preguntado por los grupos de oposición– que "no ha habido tramitación ninguna por parte del órgano competente" y mostró su apoyo a los puntos de la moción socialista que coincidían con la del Partido Popular, aunque solo respaldó uno de los puntos presentados por Con Málaga.

Pleno de septiembre

En la misma sesión plenaria se rechazó la propuesta presentada por el grupo socialista que pretendía aplicar retroactivamente las restricciones establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2011 en relación con las viviendas turísticas, aunque por primera vez el grupo popular aprobó una declaración en la que el pleno del Ayuntamiento de Málaga "reconoce la grave situación de la tensión del mercado del alquiler y la compraventa de viviendas en la ciudad". Tampoco prosperaron otras iniciativas como la de Vox, que buscaba cancelar la implementación de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad; ni la presentada por el grupo Con Málaga, que proponía la creación de una comisión de investigación sobre el denominado 'caso mordida' de Promálaga.