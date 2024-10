El presidente de la Diputación de Málaga: “Los malagueños ponen una alfombra roja a los turistas”

“Hemos vivido el mejor verano de la historia en la provincia de Málaga”, ha reivindicado hoy el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, durante la presentación del balance turístico del verano. De mayo a agosto, han llegado a Málaga 6,2 millones de turistas, lo que supone un aumento del 3,1% respecto al mismo periodo de 2023, según los datos de la Diputación provincial.

Esa cifra ha supuesto unos ingresos económicos de 8.752 millones de euros, un 7,3% más que el año pasado, una “cifra nunca vista”, ha indicado Salado. Respecto a los turistas, se han registrado 4,2 millones de llegadas internacionales, un 11% más que el verano de 2023. El mercado británico, a veces en el punto de mira de los vecinos de Málaga por su cuestionable comportamiento, vuelve a sacar músculo y se sitúa como el primer emisor de viajeros internacionales en este periodo. En general, la ocupación se ha mantenido en un 73% y los hoteles han alojado a 2,4 millones de personas entre mayo y julio, lo que ha generado 9,4 millones de pernoctaciones.

Según Salado, el balance del verano “es más que bueno con récord de turistas-ingresos, crecimiento en el empleo y avanzando en la desestacionalización” del destino. Asimismo, los datos muestran un aumento del 6,8% de afiliados a la seguridad social con un total de 149.693 personas contratadas en, principalmente, el sector servicios.

En el otro extremo, los turistas nacionales han experimentado un descenso durante el verano. Entre las causas se encuentran los altos precios y el calor. Al respecto, Salado ha abogado por “el control de los precios por parte de los establecimientos alojativos de la provincia Málaga” y encontrar la forma de ser “más competitivos” frente a otros destinos para seguir atrayendo al turismo nacional. No obstante, ve “complicado” la desestacionalización del turismo español por la “costumbre” de coger vacaciones en el periodo de vacaciones de los niños.

Salado reprocha al Gobierno los problemas de infraestructuras

Preguntado por el modelo turístico que sigue la Costa del Sol, el presidente de la Diputación ha asegurado que “Málaga no está masificada y que los malagueños se sienten muy cómodos y ponen una alfombra roja a los turistas porque saben que son su principal industria”. Así lo ha expresado durante su intervención, en la que ha achacado todos los problemas a la falta de planificación del Gobierno de España. “No podemos justificar diciendo que los problemas de movilidad, falta de agua y vivienda es por el turismo. Son políticas que no se han abordado desde las administraciones públicas en su tiempo”, ha espetado. En materia de vivienda, ha insistido en la falta de viviendas de VPO por parte del Estado, así como en “la errática política del Gobierno de España en materia de alquileres, donde no se favorece el alquiler de larga temporada como la ocupación o la falta de seguridad de jurídica que tiene una vivienda al ponerla en alquiler”.

También ha recordado las palabras que pronunció ayer el director general de Tráfico, Pere Navarro, con las que advirtió de que las entradas y salidas de grandes ciudades como Málaga, Madrid o Barcelona "están al límite de capacidad en cuanto a tráfico", sobre todo a primeras horas de la mañana, pidiendo a los usuarios que se desplacen en coche que compartan coche para reducir el número de vehículos en horas punta.

En este punto, ha lamentado que “el propio ministro de Óscar Puente no me escucha” e incluso le ha recriminado que le tenga “bloqueado en la red social X, antiguo Twitter”, lo que ha catalogado de “arrebato infantil propio de su cargo”. Por ello, ha instado al titular de Transportes que escuche al director de la DGT para que dé prioridad a la realización de “un tercer carril en la A7 y otras medidas para mejorar la movilidad en la provincia de Málaga”.

“Espero que compartir coche no sea la única propuesta para mejorar la movilidad en Málaga”, ha insistido Salado, que ha comparado los “69 kilómetros de cercanías” con los que cuenta Málaga frente a los de Barcelona (615 kilómetros), Madrid (369 kilómetros), Asturias (323 kilómetros) o Sevilla (200 kilómetros).

Respecto a las negociaciones sobre el tren litoral, Salado espera “que no sea una maniobra de distracción y que venga con soluciones urgentes e inmediatas”, ya que según ha expresado, “en el año 2031 vamos a convertirnos en la provincia más poblada de Andalucía y necesitamos y merecemos mucha más atención y muchas más inversiones”.