"Marlaska está más preocupado por desmantelar la Guardia Civil y la Policía que por reforzar la seguridad ciudadana"

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la escalada del crimen organizado en la Costa del Sol y critica que el máximo dirigente en materia de seguridad en España "está más preocupado por desmantelar la Guardia Civil y la Policía que por reforzar la seguridad ciudadana".

De este modo, ha pedido al Gobierno de Sánchez que "reaccione de una vez" ante el cambio de modelo de la criminalidad que se está produciendo en el eje mediterráneo andaluz, "un modelo más violento que, en apenas dos meses, se ha saldado con una decena de tiroteos en la Costa del Sol", marco en el que ha criticado que Marlaska "está más ocupado con los Whatsapps y atacando a la UCO que de hacer su trabajo". En este sentido, Carmona ha pedido al Ejecutivo "acciones urgentes" como que la comisaría de Marbella pase a ser "de mayor rango, como la de Algeciras; lo que se traduciría en un refuerzo de la seguridad en la Costa del Sol, al dotarla de más efectivos y grupos de investigación", ha explicado.

El dirigente 'popular' ha incidido en que "el déficit de agentes de investigación ronda los 200 en Andalucía, un agravio más de este Gobierno sectario a esta provincia y esta comunidad autónoma", subrayando que "los propios cuerpos de seguridad alertan de que no hay coches patrulla para cubrir a los grandes municipios de la Costa del Sol". "El refuerzo estival que vende el subdelegado del Gobierno en Málaga no es suficiente porque está enmarcado en las vacaciones de los agentes y no supone un aumento real de las plantillas", ha abundado Carmona, quien también ha reclamado una mayor coordinación con los alcaldes y con las policías locales para afrontar la situación.

"Nos consta que alcaldes de municipios importantes de la Costa del Sol están reclamando al subdelegado del Gobierno en la provincia reuniones y que se establezcan nuevas vías de coordinación para dar respuesta a esta escalada de la violencia", ha insistido.

En esta línea, el secretario general del PP malagueño ha apuntado la necesidad de celebrar juntas de seguridad local con mayor frecuencia, así como establecer mecanismos de coordinación permanentes con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que permitan saber en todo momento a los alcaldes a qué se están enfrentando. Por último, Carmona ha insistido en que "tenemos a un ministro que no está en lo que tiene que estar y un Gobierno sin presupuestos y que se dedica a resistir, mientras la degradación de materias claves como la seguridad ciudadana va en aumento", ha concluido.