Marta Espinós clausura el ciclo "Miradas al Sur" con un recital de piano en homenaje a Sorolla

El ciclo 'Miradas al Sur' llega a su fin con un recital de piano en homenaje a Sorolla a cargo de la pianista Marta Espinós, que tendrá lugar este viernes, día de 5 de mayo, en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina de Málaga.

Bajo el título 'Sorolla: un imaginario musical', Marta Espinós interpretará un repertorio pianístico con obras de grandes compositores españoles coetáneos a Sorolla y de la generación posterior como Isaac Albéniz, Enrique Granados, Manuel de Falla, Joaquín Turina, Óscar Esplá, Federico Mompou y Joaquín Rodrigo.

En este recital la conexión entre música y pintura no solo será cronológica, sino también temática, ya que las piezas musicales estarán relacionadas con obras del pintor como retratos, escenas de niños, estampas de playa y puerto y la pasión de Sorolla por Andalucía, según han avanzando desde la Fundación en un comunicado.

El proyecto ya ha recorrido escenarios internacionales como The National Gallery (Londres), Meadows Museum (Dallas) o San Diego Museum of Art, entre otros, y este viernes estará en Málaga a partir de las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo 'Miradas al Sur' es una iniciativa de la Fundación Unicaja bajo la dirección creativa de Paula Coronas que nace con el objetivo de difundir la música de todos los estilos al público en general. Es por ello que en los últimos meses el ciclo ha recorrido lugares como el Centro Fundación Unicaja de Almería, el Centro Cultural Baños Árabes-Palacio Villardompardo de Jaén y el Rectorado de la Universidad de Córdoba.

Por su parte, Marta Espinós se establece como una de las apuestas pianísticas más inusuales del panorama europeo. Especializada en tejer relaciones transversales entre la música y prácticamente cualquier disciplina o temática, la artista desarrolla una importante faceta de comisaria musical que combina con su carrera pianística.

Participa asiduamente en conciertos comentados, recitales temáticos y cualquier formato escénico que acerque la música clásica y contemporánea a todo tipo de públicos. Además, reivindica de forma activa los repertorios poco frecuentados que forman parte esencial de nuestro patrimonio musical. Asimismo, es codirectora artística de Lo Otro, estudio especializado en comisariado musical para museos e instituciones culturales desde una filosofía de transversalidad e interconexión entre las artes.

A lo largo de su carrera ha realizado comisariados musicales y la dirección artística de ciclos para instituciones como el Museo del Prado, The National Gallery (Londres), The San Diego Museum of Art, The Museum of Fine Arts (Houston), Biblioteca Nacional de España, Museo Nacional de Escultura, Museo Sorolla, Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid, entre muchos otros.

Desde 2019 es directora adjunta de Cultura en Vena, fundación que acerca las artes y la música en directo a los hospitales y las comunidades rurales en riesgo de despoblación.