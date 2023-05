Más presencia orgánica en las listas para consolidar el poder local

El PSOE andaluz se enfrenta al reto de afianzar su poder municipal el próximo 28-M, un ámbito del que salió fortalecido en 2019. Entonces, el partido se hizo con 458 alcaldías del total de 786 ayuntamientos de la comunidad autónoma. El PSOE siempre ha sido una formación con una fuerte implantación local y raro es el consistorio que no cuente con un concejal socialista. Sin embargo, se plantean dos incógnitas que pueden determinar su hegemonía municipal. De un lado, sus candidatos podrían acusar el desgaste del Gobierno y de las políticas de Pedro Sánchez, en un contexto económico de inflación generalizada. Por otra parte, estas elecciones servirán para testar el «efecto Moreno» tras la mayoría absoluta conseguida el 19-J, aunque en los comicios municipales los electores tienen muy en cuenta quiénes son los candidatos a alcalde y los problemas de sus ciudades y pueblos.

Con todo, el partido culminó su proceso interno alumbrando unas listas con mucho peso orgánico y escasos independientes. Esta suele ser la tónica en cada proceso electoral, donde las agrupaciones locales tienen la voz cantante y colocan a sus dirigentes en función de las pugnas latentes.

En Málaga la candidatura es conservadora, puesto que todos los concejales actuales están en puestos de salida. Acompaña a Daniel Pérez como número dos Begoña Medina, que repite puesto. También se integran Mariano Ruiz, Inmaculada Jabato, Carmen Martín, Salvador Trujillo, Jorge Quero, Rosa del Mar y Pablo Orellana. Diego Barderas, profesional del ámbito industrial, y Javier Poleo, presidente de un colectivo social, son las únicas presencias externas a la política.

La lista cordobesa se ha renovado profundamente, aunque conserva en puestos de salida rostros conocidos de la política local. Junto al candidato, Antonio Hurtado, concurre como número dos Carmen González, que formó parte del gobierno de PSOE e IU entre 2015 y 2019 y se incorporó al actual mandato en mayo del 2021. También figuran dos ediles actuales, José Antonio Romero y Alicia Moya.

Sevilla es una plaza prioritaria para el partido a nivel nacional. Tras la salida de Juan Espadas, Antonio Muñoz cogió el mando logrando convencer a Ferraz de que puede conservar la alcaldía. Le acompaña como número dos Mar González. Se trata de una apuesta personal de Muñoz, con vitola de independiente aunque muy vinculada al partido. Profesora de la Universidad de Sevilla y ex comisionada del Polígono Sur, conoce las necesidades sociales de la ciudad, que concentra los barrios más pobres de España. Luego, se integran concejales actuales y dirigentes de agrupaciones socialistas, como Francisco Páez, Myriam Díaz y Juan Carlos Cabrera. Sonia Gaya, ex consejera de la Junta y afín a la ex secretaria general del PSOE-A Susana Díaz, ocupa el número 12.

Una de las listas más renovadas es la de Cádiz, donde cuatro de los cinco concejales que obtuvo la formación en 2019 han dimitido durante este mandato. La candidatura la encabeza Óscar Torres y la número dos es Natalia Álvarez, edil que sobrevivió al aluvión de dimisiones. Le siguen José Ramón Ortega, Rosario Tey, Manuel Márquez, Paula Fernández y José Javier Macías.

En Almería, cinco de los actuales concejales repiten en puestos de salida. Acompañan a la candidata, Adriana Valverde, Fátima Herrera, Carmen Aguilar, Antonio Jesús Ruano, Lidia Compadre y Amparo Ramírez. También hay una destacada presencia de cargos orgánicos, como Raúl Enríquez.

Otra plaza significativa es Granada, donde Francisco Cuenca intentará continuar con el bastón de mando y repetir como partido ganador. Así fue en 2019, pero el pacto de PP y Ciudadanos otorgó la alcaldía al partido naranja, un acuerdo que luego saltó por los aires dando el poder de nuevo al PSOE gracias a una moción de censura. Tras este agitado mandato, Cuenca se rodea de su núcleo duro en la candidatura. Le acompañan Ana Muñoz, Jacobo Calvo, Raquel Ruz y Eduardo Castillo. Una incorporación destacada es la del médico Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, también mantiene a la mayoría de sus concejales. La número dos es África Colomo, a la que siguen Carlos Alberca, Nines Díaz, José Manuel Higueras, María del Carmen Angulo, Javier Padorno, Eva Funes y Francisco Lechuga. Se incorporan nuevos perfiles como la empresaria Isabel Cano, el funcionario y experto en fondos europeos Alfonso García, la docente Beatriz López o el experto en Derecho Comunitario Javier Matías.

Huelva fue la única capital andaluza donde el PSOE cosechó una mayoría absoluta en 2019. Gabriel Cruz se comprometió ante notario a no estar más de ocho años como regidor, pero las circunstancias han cambiado. Cruz se vuelve a presentar rodeado de sus actuales concejales, con alguna novedad como la periodista Inmaculada González.