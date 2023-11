La mitad de los andaluces carece de servicios básicos a 15 minutos

Los residentes en Sevilla pasan un día y medio al año en atascos. Según un estudio de la aplicación Moovit, los malagueños tardan de media 36 minutos en llegar a sus puestos de trabajo. La capital andaluza es la primera en congestión del tráfico en Andalucía, quinta de España y 221 del mundo según el ránking con datos de 2021 de más de 1.000 ciudades de 50 países distintos.

La pandemia demostró la necesidad de tener cerca servicios básicos como el colegio, el centro de salud, parques o una parada de autobús o metro, además de los comercios de proximidad. Nadie duda ya de que los desplazamientos diarios influyen en la calidad de vida. Y de aquí nace el concepto de ciudades 15 minutos, acuñado en 2016 por el catedrático colombiano de la Universidad de París Carlos Moreno y criticado por los colectivos de índole negacionista como germen de posibles guetos.

La ciudad a 15 minutos es una visión urbana innovadora que se basa en la premisa de que los servicios esenciales deben estar a una distancia accesible para los residentes, lo que reduce la dependencia del automóvil y fomenta un estilo de vida más sostenible y saludable. Este modo de vida es una realidad para el 50% de los andaluces, principalmente los que residen en el centro de grandes capitales.

Según el mapa interactivo de la Ciudad a 15 minutos de Deyde Datacentric –que ofrece datos en tiempo real sobre si cada barrio, municipio, ciudad de esta región cumple con los requisitos de una ciudad a 15 minutos, ya sea a pie o en bicicleta– la mitad de la población andaluza carece de los servicios esenciales a 15 minutos. Teniendo en cuenta que en Andalucía viven 8,6 millones de habitantes, alrededor de 4,3 carece de colegio, centro de salud, parque o parada de transporte público en la zona.

Según el mapa de Deyde Datacentric, 2.911.890 (34,24%) tienen acceso a todos los servicios esenciales andando y 1.396.083 (16,43%) en bicicleta. Andalucía supera a comunidades como Cantabria, Castilla la Mancha, Extremadura o Murcia en cuanto a cumplir con los requisitos de una ciudad a 15 minutos, aunque se encuentra por debajo del promedio nacional por comunidad, donde el 55% de la población reside en una ciudad accesible en ese tiempo, según el estudio.

El estudio destaca que, en el avance hacia la visión de la ciudad a 15 minutos, «las capitales de provincia están obteniendo buenos porcentajes, aunque se observan diferencias significativas». Entre las capitales de provincia, las que mejor se adaptan a la visión de la ciudad a 15 minutos, ya sea a pie o en bicicleta, son Sevilla, Cádiz y Granada. «Estas tres ciudades sobresalen al superar el 96% de cumplimiento para los municipios con más de 50.000 habitantes» y demuestran cómo algunas ciudades andaluzas «ya cumplen en todas las categorías, garantizando una accesibilidad completa a servicios básicos y mejorando significativamente la calidad de vida de sus habitantes».

El factor población

No obstante, aunque Sevilla tenga más porcentaje de su población que cumple con los requisitos destaca Cádiz, ya que es en la que más gente vive a 15 minutos a pie de los servicios (95%) y entraría en el top 10 de municipios de más de 50.000 habitantes con mejor accesibilidad a los servicios esenciales, «ofreciendo a sus ciudadanos un acceso robusto a los servicios esenciales, lo que mejora la calidad de vida y la comodidad de sus habitantes».

Según la web Cityaccessmap, las tres capitales más pobladas de la comunidad autónoma de Andalucía se podrían ajustar al modelo de ciudades de 15 minutos. En concreto, el 89% de la población de la capital hispalense tiene acceso a los servicios básicos a 15 minutos andando, lo que se traduce en 770.000 vecinos. En Granada el dato alcanza el 80%, 288.000 personas, y Málaga llega al 75%, con 600.000 personas.

Córdoba, Jaén y Almería, a pesar de presentar buenos datos, «tienen un mayor margen de mejora en categorías como educación, ocio y trabajo». Esto subraya la necesidad de adaptar el concepto a las necesidades locales y mejorar la infraestructura para garantizar una mayor accesibilidad. Para Gerardo Raído, Chief Marketing Officer de Deyde DataCentric, el estudio sobre la viabilidad de la «ciudad a 15 minutos» en Andalucía muestra que cada ciudad se encuentra en una etapa única de su viaje hacia este enfoque urbanístico. «Aunque algunas ciudades han logrado un alto nivel de accesibilidad, otras enfrentan desafíos específicos. La adaptación del concepto a las necesidades locales es esencial para mejorar la calidad de vida en Andalucía y promover una movilidad sostenible en toda la región», señala Raído.

Según el modelo acuñado por el catedrático Carlos Moreno, los servicios básicos que deberían estar a menos de 15 minutos de todos los residentes de una ciudad son el puesto de trabajo; los supermercados; los parques públicos; los centros educativos; los centros sanitarios; y los lugares de ocio, como bares o restaurantes.