Moción de censura para reponer a un alcalde centenario

El gobierno socialista de la localidad almeriense de Chercos podría no llegar a final de año si prospera en pleno la moción registrada por el PP, Vox e Independientes para reponer a quien fuera alcalde desde 1995 y hasta los últimos comicios, José Antonio Torres. Con 98 años, este teniente de la Guardia Civil jubilado repitió en mayo como candidato popular tras siete legislaturas como regidor y para ceder la alcaldía al socialista y además familiar, Eduardo Mena. El PSOE conseguía tras tres décadas convertirse en la lista más votada y arrebatar el gobierno al PP, pero necesitó de un acuerdo de investidura con la edil de Independientes por Chercos (IxC), además de la abstención del edil de Ciudadanos, un exconcejal del gobierno de Torres, también su sobrino político y que lideraba esa formación para desbancarlo.

Si bien el pacto liderado por el PSOE pretendía un cambio, se ha truncado después de poco más de cuatro meses de funcionamiento, ya que la líder de IxC y, hasta ahora, concejala de Turismo y Promoción, apoya el desalojo del nuevo primer edil y forma parte activa en la moción de censura. María Encarnación Franco sería la pieza fundamental para un nuevo equipo de gobierno, apoyado en este caso por el PP y Vox y que devolvería el bastón de mando a Torres para que cumpliera un siglo como presidente de la corporación.

Si bien el longevo político no hará declaraciones a los medios hasta que no se celebre la sesión plenaria del 14 de noviembre, todo apunta a que la aritmética caerá una vez más de su lado y prosperará la moción. Y eso que no solo el PSOE, también el edil de Ciudadanos, Luis Francisco Barrado, votarán en contra. Quien fuera concejal de Cultura de Chercos antes de abandonar el equipo de Torres y también Guardia Civil jubilado, emitirá voto en contra de forma telemática, según ha podido saber La Razón.

«Me presento por amor a mi pueblo, por una cuestión de dignidad, para que Chercos siga siendo un municipio a la altura de otros más grandes de la comarca a los que que no les falta ningún servicio», decía el veterano exalcalde popular, José Antonio Torres, durante la campaña, prometiendo «no subir los impuestos, como he hecho los 28 años que llevo de alcalde y sin cobrar ni un sólo céntimo».

Sin embargo, el todavía alcalde de Chercos, Eduardo Mena, lamenta que «una pata de la silla se ha partido», porque «alguien se ha encargado de mover los hilos para que eso pudiera ocurrir». Aunque reconoce «algunos desencuentros» y «discusiones de forma pacífica» con la candidata independiente, el aún regidor no entiende su «cambio de postura» para apoyar al PP, señalando que ese movimiento «ha sentado mal al pueblo», en referencia a algunas de las manifestaciones que se han generado durante los últimos días en esta población almeriense de apenas 300 habitantes en la Sierra de Los Filabres. Imágenes llamativas, reproducidas por la cuenta del PSOE de Almería en la red social X y en las que se escuchan gritos de «no os queremos» y «Eduardo, amigo, el pueblo está contigo» para mantener la victoria socialista en las urnas.

Y es que la de Chercos podría ser la segunda moción de censura que impulsa con éxito el PP en la provincia de Almería, una vez saliera adelante en la localidad de Turre y para consumar también el primer cambio de alcaldía en Andalucía durante este mandato. Tras expulsar del gobierno a la socialista María Isabel López, que ganó las elecciones con mayoría simple en esta población de cinco mil habitantes del Levante almeriense, Antonio Grima ya es regidor turrero con mayoría absoluta. Con ello, el PP ya gobierna en 63 de los 103 municipios almerienses, sumando hasta 53 alcaldes con mayoría absoluta, dos alcaldesas que gobiernan en minoría y ocho con pactos.

A juicio del actual alcalde de Chercos, Eduardo Mena, la moción de censura que lidera el PP va a su poner «un frenazo» para algunas acciones llevadas a cabo «en tiempo récord», como la apertura de un museo de pintura, la apertura de la piscina, organización de las fiestas patronales, la «desinfección y puesta a punto del colegio para el curso escolar», así como la apertura de la escuela de adultos, o labores de poda y mantenimiento en el teatro «que estaban produciendo problemas de humedad».