Moreno pide en Bruselas cláusulas espejo a países de fuera de la UE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves en Bruselas (Bélgica) una Política Agraria Común (PAC) que sea "estable y no esté cambiando continuamente", que también sea "fuerte" y con "menos burocracia" y que impida ventajas para los productos de terceros países.

Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención en un debate sobre el papel de los agricultores en la cadena agroalimentaria, en el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CDR), órgano del que es copresidente, que se desarrolla en Bruselas.

"Dada la inestabilidad geopolítica que vivimos y la propia seguridad alimentaria, que se ha convertido en algo crucial en la protección de los ciudadanos europeos, parece fundamental e importante defender ahora más que nunca a nuestros agricultores y ganaderos", ha dicho Moreno.

Ha indicado que hay que defenderlos para que no abandonen esa actividad, ni el campo ni la ganadería ni la pesca, de manera que la PAC les tiene que garantizar "unos ingresos que tienen que ser justos". Ha añadido que hay que hacer que el sector sea atractivo para que las nuevas generaciones continúen con la actividad y "no abandonen las zonas rurales, deteriorando así no solamente el ámbito social y económico, sino incluso el medioambiental".

En este sentido, Juanma Moreno ha señalado tres prioridades para el futuro de las regiones en Europa: La resiliencia hídrica, algo fundamental, especialmente para el sur; el relevo generacional, y la producción de los agricultores dentro de la cadena de suministro.

Ha indicado que la soberanía alimentaria es "seguridad alimentaria y eso requiere una PAC fuerte que no pierda recursos pese a los nuevos retos que ahora mismo tiene la propia Unión Europea".

"Una PAC independiente de otros fondos comunitarios, con protagonismo de las regiones en su propia gobernanza, para asegurar que los fondos se adaptan a las necesidades de cada uno de los territorios de Europa", ha dicho Moreno.

Tras recalcar que la "cadena alimentaria también depende del agua", ha insistido en reclamar que todas las políticas europeas tengan "esa visión hídrica, dando prioridad a la construcción de infraestructuras hidráulicas con una buena planificación y con fondos finalistas". Ha recordado que Europa lleva muchos años "sin tener una política hídrica común y sin hacer obras importantes en el conjunto de nuestro continente".

Para Moreno, el relevo generacional es otro de los desafíos del sector primario en Europa y es necesario hacerlo "atractivo a la nuevas generaciones dándole estabilidad de ingresos con una PAC que tiene que ser sólida y suficiente". "La agricultura tiene que ser rentable o si no, no existirá agricultura y ganadería y mirar al futuro a través de la innovación", ha dicho.

Según el presidente, para reforzar la posición de los agricultores en la cadena agroalimentaria es necesario reforzar contratos entre agricultores y compradores; fortalecer la capacidad de negociación también de los productores, y promover el comercio justo y práctica sostenible.

El presidente ha señalado que es el momento de que la UE "proteja y defienda a agricultores, ganaderos y pescadores que necesitan menos burocracia", una simplificación de la PAC, y normas que impidan que terceros países importen a Europa en condiciones de ventaja respecto a los propios productores europeos, apuntando que las "cláusulas, espejos son una vía contra esa desventaja".