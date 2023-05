Moreno pide "censurar" a través del voto las políticas de Sánchez

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha pedido este domingo desde Ceuta "censurar", mediante el voto el día 28, las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque son "intolerables" los acuerdos con EH Bildu, que lleva a "asesinos terroristas" en sus candidaturas para las elecciones municipales. Durante un acto de campaña en Ceuta, junto al candidato del PP a la reelección como presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, Moreno ha considerado que las elecciones del día 28 también son en clave nacional porque se trata de avalar o no las políticas de Pedro Sánchez en los últimos años. "Aquellos que tengan dudas, no den un aval a Sánchez", ha dicho.

Moreno ha pedido que esas políticas de Sánchez no sean avaladas y ha apelado al voto de esos socialistas que "no están a gusto con el sanchismo ni con un proyecto político que no entendemos y que no representa todos" y que tampoco comparten las "apuestas por la radicalidad" ni que pacte con EH Bildu, "que lleva en sus listas a asesinos terroristas". Según el presidente andaluz, socialistas "de buena fe" le han trasladado que esos pactos con Bildu no son "tolerables ni asumibles ni dignos para las víctimas que tanto han sufrido o han perdido la vida".

"No es digno que se pacte con fuerzas políticas que llevan terroristas en sus listas", según ha indicado Juanma Moreno, quien ha pedido, por ello, "censurar" las políticas de Sánchez a través del voto el día 28.