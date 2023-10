Muerte de Álvaro Prieto: la familia de Marta del Castillo critica la investigación

Las dudas abiertas con el caso de Álvaro Prieto han dado lugar a numerosas reacciones, entre ellas las de la familia de Marta del Castillo. Los familiares de la joven sevillana desaparecida en 2009 siempre han defendido el trabajo de los agentes pero son críticos con las directrices policiales, sobre todo a raíz de que no aparezca el cuerpo de la joven.

"Lo de Álvaro Prieto es un caso sangrante, una vez más, cuatro días de sufrimiento de la familia, incompetencia de los responsables de la Policía Nacional de Sevilla, después de lo de mi sobrina Marta nada se ha aprendido, no habrá dimisiones ni responsabilidades, como siempre", señaló el tío de Marta, Javier Casanueva.

Casanueva aclaró que no es una crítica a los agentes. "Me refiero a los responsables policiales, no a la policía, con cuerpo estaba entre dos vagones a quinientos metros de la estación de Santa justa, hay casos reclutados de un testigo lo vio por última vez, qué clase de búsqueda hicieron por la zona, cuatro días después", indicó el tío de Marta del Castillo.