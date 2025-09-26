Nuevas ayudas para los ganaderos ante las enfermedades

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció ayer ayudas por más de 22 millones de euros para que los ganaderos puedan afrontar las pérdidas generadas por las enfermedades que han afectado a sus cabañas ganaderas, como mildiu, lengua azul o el parvovirus.

Durante su debate con el portavoz de Vox, Manuel Gavira, en la sesión de control del Pleno del Parlamento, Juanma Moreno ha querido dejar claro que su gobierno estará siempre «cerca de los agricultores y ganaderos, pero no con palabras huecas, no con soluciones fáciles a problemas muy difíciles, no con titulares escandalosos, pero que detrás no hay nada, sino lo vamos a hacer con hechos».

En este sentido, anunció «un sobreesfuerzo económico» para poner a disposición de todos los agricultores, especialmente de los ganaderos, ayudas «por más de 22 millones de euros para paliar» las pérdidas por las enfermedades que han afectado a sus animales.

Las ayudas, según explicó, se van a abonar en las primeras semanas de 2026 para «proteger a todos y cada uno de nuestros ganaderos» antes las situaciones de contagio que se han producido en los animales.

«Ustedes están en las palabras y nosotros estamos en los hechos», ha dicho Juanma Moreno a Manuel Gavira, después de que éste acusara al Gobierno andaluz del PP-A de estar «cargándose» el campo.

Durante el pleno, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, defendió igualmente que la Junta de Andalucía «prioriza la interlocución agraria y pesquera», porque ésta es la única vía que permite «detectar los problemas y acordar medidas y soluciones con los protagonistas de un sector que es estratégico para la comunidad autónoma».

«Es un pilar fundamental de Andalucía», esgrimió durante un debate con el diputado de Vox Rodrigo Alonso.