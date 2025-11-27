Inaugurada una línea entre Agadir e Inglaterra para transportar 150.000 toneladas de frutas y verduras marroquíes

DP World acaba de inaugurar una línea marítima entre e Inglaterra, que conecta Marruecos con el Reino Unido y Europa. La compañía tiene previsto llegar a la terminal DP World London Gateway el domingo 30 de noviembre y, posteriormente, a la terminal Antwerp Gateway al día siguiente. El servicio semanal transportará tomates, arándanos, pimientos y cítricos de las principales regiones agrícolas de Marruecos a las redes de distribución del Reino Unido y Europa continental.

Este servicio "transformará así el transporte de frutas y verduras, garantizando una frescura óptima, plazos de entrega reducidos y costes controlados, reduciendo al mismo tiempo la huella de carbono en casi un 70%", se subraya en un comunicado.

"Al transferir hasta 150.000 toneladas de productos frescos al año", esta línea encarna una "solución logística sostenible", que permite reducir las emisiones hasta en 250 kg de CO₂ por tonelada-kilómetro, agrega.