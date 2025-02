Un ‘ómnibus’ alternativo por la financiación local

Los alcaldes del PP en la provincia de Andalucía con mayor predominio popular, Málaga, han presentado su propio decreto ‘ómnibus’, en respuesta al Gobierno central, para mejorar la financiación local. «Usar el dinero de todos para defender los intereses del PSOE es perversión democrática», señaló el secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, junto a una cuarentena de regidores del PP. «Los ayuntamientos andaluces merecen un trato justo, no chantajes ni acuerdos a medida para beneficiar a unos pocos, declaró Repullo, que pidió cuentas a la vicepresidenta María Jesús Montero. «El día 23 Sánchez la investirá secretaria general del PSOE-A y al día siguiente volverá a Madrid para negociar la cesión del 100% del IRPF a los independentistas», señaló.

Los secretarios generales del PP de Andalucía y de Málaga, Antonio Repullo y José Ramón Carmona, y la presidenta del Consejo de Alcaldes de la formación provincial y regidora de Torremolinos, Margarita del Cid, explicaron la presentación del decreto ‘ómnibus’ municipal como una «solución temporal e inmediata» a los «graves problemas» de financiación que sufren las arcas locales. «Lo que están haciendo Pedro Sánchez y María Jesús Montero con la sociedad en general y con los ayuntamientos del PP en particular es intolerable y está fuera de toda lógica democrática. Están utilizando el Ministerio de Hacienda, es decir, una institución de todos, unos recursos de todos, como una herramienta política para beneficiar al PSOE y de paso, crear ciudadanos de primera y de segunda», indicó Repullo.

Más de 40 alcaldes de la provincia de Málaga presentaron una carta dirigida a la ministra andaluza de Hacienda para pedir trato de igualdad en materia de financiación. Repullo recordó que «lo ha hecho con Jaén y quiere seguir desestabilizando otros municipios». Repullo defendió que «los ayuntamientos andaluces merecen un trato justo, no chantajes ni acuerdos a medida para beneficiar a unos pocos. La ministra Montero se niega a dar explicaciones, todo lo acuerda en la sombra, en la trastienda, sin claridad», dijo. Es decir, «lo que está haciendo es usar la financiación municipal como moneda de cambio política para trazar su estrategia interna en el Partido Socialista», añadió. Para Repullo la reclamación de estos alcaldes «es la voz de los vecinos de todos los municipios de Málaga, a los que se van a unir todos los municipios de Andalucía, porque lo que reclaman es sensato y es justo». «Estas alcaldesas y estos alcaldes lo que quieren, ni más ni menos, es que sus vecinos tengan los mejores servicios públicos, que tengan una financiación adecuada y que tengan un Gobierno que les respalde», añadió. «Muchos de estos alcaldes y otros que no están aquí del resto de Andalucía han acudido al ministerio y han pedido una entrevista. Y Montero, ante el auxilio que han pedido esas alcaldesas, esos alcaldes, lo único que ha dicho es que no tiene ninguna solución, que lo único que pueden hacer es subirle los impuestos a los vecinos y vecinas de su municipio», señaló. Repullo indicó que «le vamos a pedir que haga un hueco entre este fin de semana, cuando Pedro Sánchez la coloque como secretaria general del PSOE de Andalucía y la reunión del día siguiente, día 24, que se vuelve a Madrid para seguir teniendo reuniones bilaterales y singulares con los independentistas para negociar el cupo catalán, para tener una autonomía fiscal y poder negociar de la manera que quieran con el 100 % del IRPF en Cataluña».

Por su parte, José Ramón Carmona, valoró la iniciativa del Consejo de Alcaldes del partido en la provincia, que representan al 90% de los ciudadanos malagueños y que presentaron ante la Subdelegación del Gobierno para reclamar a la ministra andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, igualdad de trato para todos los ayuntamientos en materia de financiación. «Estos alcaldes están haciendo un trabajo incansable para sacar adelante su municipio», dijo, y por eso reivindicó que «Málaga necesita que se le haga caso y Málaga no merece desprecios de Montero ni de Sánchez, ni uno más, porque sin duda esta provincia es pujante, yo diría que una de las más pujantes de toda España y de Andalucía». Margarita del Cid defendió medidas como «que nos permitan utilizar los remanentes de tesorería, que además los planes de inversión con cargo a esos remanentes de tesorería no computen en la regla de gasto» o «que se incremente la PIE en función también de lo que se ha incrementado por parte del gobierno de la nación los ingresos en Málaga».