Otro portazo del Gobierno a la moción de confianza de Junts: Montero dice que es "de sentido común" rechazarla

Las negociaciones entre el PSOE y Junts no van por buen camino y el rechazo a la moción de confianza de los de Puigdemont se acentúa. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha llegado incluso a ridiculizar la propuesta porque es "de sentido común" que el PSOE rechace en la Mesa del Congreso esta iniciativa. Pese a ello, la titular de Hacienda no rompe relaciones con los independentistas y ha confiado en que la formación que lidera Carles Puigdemont "recapacite" de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025.

Montero se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al ser preguntada por si el previsible rechazo de la Mesa del Congreso de los Diputados a tramitar la iniciativa de Junts que reclama a Sánchez someterse a una cuestión de confianza pone en riesgo el apoyo parlamentario de los independentistas al Gobierno.

"Creo que es bastante de sentido común que una cuestión de confianza es una prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno y que, por tanto, en la Mesa del Congreso no podemos tramitar esa proposición no de ley que, además, no tiene ningún otro tipo de efecto más allá de parecer que uno se incorpora a las competencias que tiene el propio presidente del Gobierno", ha asegurado.

La estrategia del Gobierno pasa por desprestigiar la estrategia de Puigdemont y ha pedido que "corresponde a Junts saber exactamente qué es lo que quiere hacer en relación con su posición de apoyo a los grupos",

Esta quiebra, momentánea o no, en las relaciones entre el Gobierno y Junts, no pone en peligro la continuidad de la legislatura porque ahora ya no es necesario contar con Presupuestos en 2025 para seguir gobernando. Según Montero, "por supuesto" que se puede gestionar España con cuentas prorrogadas "igual que lo hacen las comunidades autónomas" y ha recordado que "hay comunidades que en la legislatura anterior solamente aprobaron un presupuesto".

"Mientras que la economía tenga el resultado que está teniendo, que estamos creciendo cuatro veces más que la media europea, mientras que el empleo se comporte de la manera que se comporta, con más de 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social y récord de afiliación de mujeres, está el país en muy buenas condiciones para formular unas nuevas cuentas públicas y ese es mi interés, ese es mi objetivo y estamos trabajando con todos los grupos, claro, cada uno pidiendo sus cuestiones y cada uno también estableciendo su ritmo", ha subrayado.

De momento, Montero no tiene previsto presentar el proyecto de cuentas para este año ya en curso.