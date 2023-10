El pequeño pueblo malagueño que contribuyó a la independencia de EE.UU.

No es casualidad que Macharaviaya, un pequeño pueblo de la Axarquía malagueña, festeje cada 4 de julio el día de la Independencia de Estados Unidos. Este día, se recrea en la localidad una batalla muy concreta, la de Pensacola, la última contienda con la que el ejército español reconquistó las Floridas, que estaban bajo dominio británico el 29 de marzo de 1781.

Fue un general español llamad Bernardo de Gálvez el que logró apoderarse de la plaza de Pensacola, hacer prisionera a la guarnición inglesa, compuesta por alrededor de 14.000 hombres, y regresar la península norteamericana a manos españolas.

Por ello, Bernardo Gálvez fue ascendido a Teniente General y nombrado Capitán General de la Florida y La Luisiana. Incluso, el rey Carlos III le concedió el título de Conde de Gálvez. Y no solo eso, sino que en el desfile de la victoria, Bernardo de Gálvez marchó junto a George Washington por las calles de Filadelfia, quien dijo que, “si el militar español no hubiera prestado su ayuda y la de España, Estados Unidos no habría ganado la Guerra de la Independencia”.

¿Y por qué se celebra en Macharavuiaya el 4 de Julio y se recrea la batalla de Pensacola? Porque Bernardo Gálvez nació en este pequeño pueblo el 23 de julio de 1746.

Proveniente de una familia hidalga, pasó su infancia entre las labores del campo y la asistencia a la escuela del vecino pueblo de Benaque. Perdió a su madre muy joven, con dos años, en 1748 y dos años más tarde, su padre volvió a casarse, Es probable que pasase parte de la adolescencia en las islas Canarias, concretamente en Tenerife, donde su padre estuvo destinado entre 1757 y 1778. A los 16 años emprendió la carrera militar y en 1769 llegó América reclamado por su tío que ejercía el empleo de visitador general en la región.

Gracias a sus gestas hoy se le recuerda como un hombre clave para la independencia de Estados Unidos. De hecho, el 16 de diciembre de 2014 el presidente de los Estados Unidos de América Barack Obama firmó la resolución conjunta del Congreso estadounidense por la que se concedía la ciudadanía honoraria de los Estados Unidos a Bernardo de Gálvez y Madrid, 229 años después del fin de la guerra de independencia estadounidense.

