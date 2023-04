Pinchazo de la huelga de médicos de Atención Primaria en Andalucía

En el centro de salud del barrio de los Bermejales, al sur de Sevilla, los pacientes salían y entraban ajenos a que los facultativos estaban llamados a huelga. El Sindicato Médico Andaluz (SMA) convocó paros de 12 horas para protestar por el incumplimiento del acuerdo al que llegaron el 25 de enero con la Consejería de Salud para limitar las agendas de los médicos a 35 pacientes. Pero María C. pudo conseguir su cita sin problema ese mismo día: «Vine a las ocho de la mañana para solicitar de forma presencial una cita, ya que llevo intentándolo telemáticamente varios días y me la han dado para el mediodía», reconoció a este diario. «Yo tampoco sabía que había huelga de médicos», contestó un joven que salía junto a su madre de una revisión médica.

Salud aprobó unos servicios mínimos del 30% para esta jornada de paros, pero en la mayoría de centros de salud de Andalucía la huelga apenas se notó. Según los datos de la consejería, en el turno de mañana apenas un 3,22% de los médicos secundaron los paros. De los 4.872 profesionales que trabajan en este turno, aseguraron, solo 157 no acudieron a su puesto de trabajo.

«Nuestro colectivo es especialmente delicado y es muy raro que los médicos hagan una huelga salvaje», apuntó el presidente del SMA, Rafael Carrasco, tras asegurar que según las informaciones trasladadas por sus delegados territoriales la huelga tuvo un seguimiento del 10% en Huelva, del 20% en Málaga, del 30% en Córdoba y en Sevilla hasta del 50%. Según Carrasco, lo normal es que los gobiernos rebajen el seguimiento de las huelgas «así que no me sorprende que digan que ha estado en el 4%». «No obstante, nosotros estamos satisfechos», apostilló el presidente del SMA.

Esta organización sindical, que representa al 75% de los facultativos de Andalucía, asegura que proseguirá con los paros todos los miércoles hasta las elecciones si la consejería que dirige Catalina García «no mueve ficha» e implementa de forma urgente el acuerdo alcanzado hace dos meses y medio.

Por su parte, la Junta pretende aglutinar sus reivindicaciones y las del resto de sindicatos en mesa sectorial –CC.OO, UGT, CSIF y Satse– en su nuevo plan de mejora de la Atención Primaria, por lo que ha pedido en varias ocasiones a los sindicatos que prioricen sus peticiones y se pongan de acuerdo para poder sacar adelante un pacto común.

No obstante, desde el SMA advierten que su principal motivación es implementar el acuerdo del 25 de enero para limitar las agendas. Y que el plan de primaria en el que trabaja Salud «es un brindis al sol que no va a conseguir contentar a todos», aseguró Carrasco a este diario. En todo caso, reconoció, «el SMA va a estar en los dos frentes, pero no tenemos esperanzas de que se pueda a probar porque es un plan que está carente de contenido, sin concreción de fecha ni un presupuesto definido».

«Esta jornada de huelga no está justificada», contestó por su parte el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, teniendo en cuenta que «está abierto un periodo de diálogo y de búsqueda de acuerdo». Dicho esto, Sanz tendió la mano a las organizaciones sindicales: «No tenemos límite de hora ni de día para negociar».