Reformas y diálogo en el sistema universitario andaluz

Hace unos días, la Junta de Andalucía y las universidades públicas anunciábamos un nuevo acuerdo por el que éstas recibirían una financiación extraordinaria ya en el presente año de, al menos, 21 millones de euros. Se trata de la cuantía equivalente al coste en 2025 de los acuerdos alcanzados por la mesa general de negociación en junio del pasado año. Este acuerdo es una gran noticia para todos, porque tiene efectos directos e inmediatos en el personal docente e investigador y en el personal técnico de gestión y administración de servicios, que verán incrementadas sus retribuciones por su gran desempeño, valorándose de los primeros su actividad docente, investigadora y de gestión y desarrollándose por primera vez en la historia la carrera horizontal de los segundos. Este acuerdo es una muestra más del diálogo y la negociación con la que el Gobierno andaluz afronta todos los escenarios. En ocasiones es más fácil conseguir los acuerdos, en otras más difíciles, pero siempre existe esa voluntad sincera que permite acometer reformas con el máximo consenso posible.

No cabe duda de que una de las cuestiones que más interés despiertan en el ámbito de la política universitaria es la financiación de las universidades públicas. Esta circunstancia es más que comprensible porque casi el 75% del presupuesto de las universidades andaluzas depende de las transferencias que realiza la Junta de Andalucía. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de las cifras, la Universidad de Granada, que cuenta con una comunidad de unas 90.000 personas, recibe de la Junta de Andalucía más dinero que todo el presupuesto de la propia ciudad de Granada, que tiene que dar servicio a más de 300.000 habitantes.

Cada uno tiene su propia opinión sobre la financiación, pero el hecho objetivo es que las universidades andaluzas nunca, jamás, han contado con una financiación tan elevada. La subida desde la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía se acerca al 30%, y eso sin tener en cuenta que hemos eliminado todas las deudas pendientes con las universidades y autorizado el uso de los remanentes no afectados por valor de 80 millones de euros. Y esto lo hemos hecho de la mano de las universidades, con importantes acuerdos, como el del actual modelo de financiación que fue aprobado con la unanimidad de las instituciones académicas.

Nuestras universidades son las mejores financiadas de España, porque tanto en la inversión con respecto al PIB como en el esfuerzo presupuestario nos situamos a la cabeza en nuestro país. Por poner un solo ejemplo, la Universidad de Sevilla, pese a tener 6.000 estudiantes y 1.560 profesores menos que la Universidad Complutense, obtiene más recursos de la Comunidad andaluza que la institución madrileña.

Sin duda, aún quedan muchas cosas por hacer, y seguiremos en esta senda de diálogo y acuerdo, pero no podemos obviar que el camino recorrido ha sido enorme y que hemos llevado a cabo la mayor transformación del sistema universitario andaluz de la mano de las universidades. No solo me refiero al modelo de financiación, sino a la programación universitaria que permite que se incorporen centenares de títulos estos próximos años o a la próxima aprobación de dos leyes: la Ley de Universidades para Andalucía y la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía, ambas con el aval unánime del Consejo Andaluz de Universidades.

En definitiva, un nuevo acuerdo que sitúa al sistema público universitario, cuya enorme aportación a la sociedad andaluza es indudable, en el lugar que le corresponde.

Ramón Herrera de las Heras es el Secretario General de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación