Los sanitarios extracomunitarios se multiplican por 12 en cuatro años

La consejera de Salud de Andalucía, Catalina García, lo ha repetido en varias ocasiones: no hay médicos en la bolsa del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Por eso, cada vez que tiene oportunidad, solicita al Ministerio de Sanidad que amplíe las plazas MIR, sobre todo en aquellas especialidades con déficits importantes. La última vez fue hace una semana en Baena, ante las protestas de los sanitarios por los recortes en las plantillas en esta temporada estival. Catalina García explicó que estos recortes se deben a la imposibilidad de sustituir todas las vacantes: no hay personal de repuesto ni siquiera para las bajas médicas.

Ante esta situación, el SAS se ha visto obligado a contar con médicos extracomunitarios, que en muchas ocasiones no tienen titulación para la especialidad en la que son requeridos. Para poder llevar a cabo estas contrataciones con rapidez, la gerencia del SAS ha solicitado al Consejo de Gobierno que elimine la exención de nacionalidad en el acceso a empleo público. El objetivo es poder contratarlos como personal laboral cuando no reúnan los requisitos para ser estatutarios.

El acuerdo del Consejo de Gobierno incluye a los enfermeros, si bien la Bolsa Única del Servicio Andaluz del Salud aún no está agotada para este perfil profesional, de modo que no es previsible que la Consejería de Salud recurra a la contratación de enfermeros extranjeros no comunitarios, al menos, de momento .

Lo que sí faltan son médicos. La gerencia del SAS reconoce que, ante la inexistencia de personal médico especialista en Andalucía, durante estas vacaciones se están viendo obligados a contratar a facultativos de fuera de la Unión Europea para especialidades para las que no tienen titulación. Para justificar esta decisión, el SAS detalla que desde 2018 se ha multiplicado por 12 la necesidad de contratación de este colectivo.

Si en 2018, se requería a 65 (24 en Atención Hospitalaria y 41 en Atención Primaria), en este 2022 se solicitan 754 (605 en Primaria y 149 en Hospitalaria). Las zonas con mayor necesidad de personal son el área de gestión sanitaria del Norte de Jerez (necesitan 74), la del Norte de Almería (70), distrito de la Costa del Sol (65) y el área del este de Jaén (63).

A fecha del día 6 de julio de este año 2023 la Consejería de Salud tiene contabilizados 253 médicos extracomunitarios ejerciendo en Andalucía, cifra que previsiblemente aumentará, de manera destacada, en las próximas semanas tras la eliminación del requisito de nacionalidad para los foráneos a la hora de trabajar como médicos en la sanidad pública andaluza.

«En los últimos años esta ha sido la forma de cubrir la falta de profesionales sanitarios y no es lo que deseamos porque aquí se forma a médicos extraordinarios», apunta Bernabé Castro, presidente del Sindicato Médico de Jaén, la provincia más afectada por la falta de personal sanitario.

En la provincia, el SAS recurre a médicos extracomunitarios para garantizar la asistencia en Linares y Úbeda, y también en zonas de la sierra, como Mengíbar y Alcaudete. «Estas son las zonas declaradas como de difícil cobertura, pero con los años se han incrementado y lo que falta es que se reconozcan», subraya Castro. «Aquí cada vez tenemos más problemas para encontrar médicos porque no quieren trabajar en estos lugares y los recursos de los gestores de salud es recurrir a trabajadores extracomunitarios», apunta el presidente del Sindicato Médico de Jaén, que recuerda que esta debería ser una medida excepcional.

Por nacionalidades, los trabajadores extracomunitarios proceden sobre todo del Magreb, «aunque también tenemos médicos procedentes de América del Sur e incluso de Europa del Este».

Para el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, José Pelayo Galindo, esta medida es «un parche que no resolverá el problema». Además, recalca que «se circunscribe solo a facultativos y no a enfermería», por lo que «no entendemos que se haya incluido a esta categoría». Además, continúa, «no resolverá el problema porque provocará la contratación en precario de estos trabajadores y administrativamente de forma irregular, ya que el problema es que son pocos los médicos en esta situación que tienen reconocida su titulación».

Por su parte, el Sindicato de Enfermería, Satse, asegura, a raíz de la aprobación de la eximición del requisito de nacionalidad a los médicos y enfermeros extranjeros no comunitarios, que dicha medida «no tiene sentido» mientras «no se ha renovado al cien por cien» el personal para esta época estival. Así, Satse pide a la Administración andaluza que «dé prioridad» a los más de 40.000 enfermeros y enfermeras que ya se encuentran inscritos en la bolsa del SAS.