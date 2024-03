Seis narcolanchas se refugian en la costa de Almería de la mala mar

La Guardia Civil sigue la pista de al menos seis narcolanchas que desde este sábado han sido vistas y grabadas en distintos puntos del litoral del parque natural Cabo de Gata-Níjar (Almería), y está a la espera de que mejore la climatología para poder interceptarlas. Fuentes de la Comandancia de Almería han confirmado a EFE la presencia de estas embarcaciones que, según adelanta el periódico 'Diario de Almería', han sido avistadas entre los núcleos urbanos de San José y Los Escullos, en el término municipal de Níjar.

El Instituto armado ha indicado que se resguardaban de los fenómenos costeros y del mal estado del mar, aunque insisten en que "no son narcolanchas" en sí, porque la principal hipótesis que baraja el cuerpo es que se trate de naves dedicadas al "petaqueo", esto es, a facilitar el repostaje de combustible a otros barcos dedicados al narcotráfico o la inmigración. Han precisado que no se ha procedido a interceptarlas debido a las malas condiciones meteorológicas y que, al considerar que puede tratarse de "petaqueo", se trataría de una infracción o delito de contrabando, y no de tráfico de droga.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Almería han incidido en que la Guardia Civil realiza una vigilancia por tierra y aire a la espera de que mejore el tiempo. Por su parte, el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Almería, Víctor Vega, ha lamentado en declaraciones remitidas a EFE que esta escena se repita "apenas una semana después" de que otras siete embarcaciones fuesen grabadas cuando fondeaban en distintos puntos del litoral almeriense.

"Estamos denunciando desde hace años la falta de medios", ha dicho, a la vez que pregunta al delegado de Gobierno en Andalucía si exigirá al Ministerio del Interior que actúe o aún mantendrá que este fenómeno se produce por la presión policial ejercida en otros puntos, como el Estrecho de Gibraltar. Considera que el Ministerio del Interior debe mantener una reunión con Defensa para solicitar el apoyo "inminente" de la Armada, porque el problema no se va a calmar sólo, ya que las mafias de la migración y del narcotráfico tienen "cada vez más poder y su presencia es cada vez más habitual".

"Poco podemos hacer más que esperar desde lejos a que se vayan, como la semana pasada (...) En ninguna costa europea pasa esto. Almería ya parece Nador", ha concluido. El pasado 4 de marzo, el delegado del Gobierno, Pedro Fernández insistió en que las narcolanchas que se refugiaron del temporal en playas de Cabo de Gata (Almería) lo hicieron como consecuencia de la presión policial y ha justificado que no se actuara contra ellas por motivos de seguridad.

Explicó o que se habían refugiado en la zona de la playa de Genoveses, en el entorno de Cabo de Gata, para esperar una mejora de las condiciones meteorológicas, unas condiciones que también impedían a los agentes afrontar tareas de identificación o detenciones. "Las condiciones no lo aconsejaban y podían poner en riesgo la vida de los agentes", resumió Fernández, que confirmó acto seguido que las narcolanchas ya no estaban en ese espacio.

Precisamente, esta semana la Guardia Civil informó de que está llevando a cabo un análisis de las mareas y vientos para poder determinar el posible desplazamiento de la embarcación destinada al "petaqueo" en la que desaparecieron tres jóvenes de Balerma, El Ejido (Almería). Por el momento se han presentado dos denuncias por parte de los familiares de dos de los jóvenes y, por ahora, su desaparición se considera de carácter "voluntario".