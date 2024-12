La sentencia de Moncloa: «Espadas no se deja ayudar»

El discurso de Espadas en el Congreso Federal del PSOE parió un cuadro de Antonio López. Fueron 22 minutos en los que el secretario general del PSOE-A quedó retratado en el hiperrealismo. Más allá de que no dio voz al debate con la única opinión crítica de Izquierda Socialista, el líder andaluz llamó a un «viaje al centro del corazón del PSOE» para frenar a la «derecha vestida de moderada de Moreno Bonilla». El lema del Congreso era «España adelanta por la izquierda». Pedro Sánchez tuvo referencias incluso para el muy crítico presidente de Castilla-La Mancha, «nuestro querido Emiliano García-Page». A Espadas le dio las gracias «por la hospitalidad». Lo que le llega al presidente del Gobierno es que «Espadas no se deja ayudar». No ha llegado a haber siquiera un ciclo de expectativas infladas, lo que no quita el actual valle de desilusión. Tampoco ayuda a su liderazgo que el ex alcalde de Sevilla haya revelado fichajes frustrados del entorno directo de Pedro Sánchez. Tras el liderazgo hipertrófico de Susana Díaz, la querencia de Espadas por los grupos de trabajo y las direcciones conjuntas –cuenta con hasta cuatro portavoces en distintos ámbitos, dos en el partido, una en el Parlamento y otra en el gobierno alternativo– de puertas para adentro suscita sensación de caos en la federación más grande de España. El líder socialista andaluz tiene previsto dar la batalla en las primarias, ante la falta de un candidato alternativo aún. De momento, en tanto los críticos –que no conforman una unidad sino que provienen de desencantados con la actual dirección, la resistencia susanista y otros sectores– se agrupan y encuentran un líder «ilusionante», están abiertos todos los escenarios posibles, entre ellos que Ferraz invite al líder andaluz a dar un paso al lado.

El secretario general del PSOE andaluz reivindicó ayer de nuevo el «proyecto» que ha venido desarrollando y en el que sigue trabajando para aspirar a la reelección al frente de la federación socialista andaluza, que celebrará su XV Congreso Regional en febrero en Armilla (Granada), y defendió que «esto no va de dar pasos atrás o al lado, sino de dar pasos adelante» como el que ha dado él mismo. Juan Espadas, que se dejó tras el verano una barba premonitorio de capitán Ahab, se encuentra en su propia batalla por no ser devorado por el mismo aparato que le pidió dar un paso al frente contra Susana Díaz. Espadas ve un éxito la elección del Comité Ejecutivo federal del PSOE, con 21 andaluces. Montero o Celis continúan por elección de Pedro Sánchez, no por cuota de Juan Espadas. El crítico gaditano Ruiz Boix directamente agradeció a Ferraz su cargo. «Cuento diariamente, antes, ahora y estoy seguro que después, con el apoyo de mi secretario general y presidente del Gobierno», defendió Espadas en una entrevista en la SER y subrayó que es portavoz del Grupo Socialista en el Senado «justamente porque fue la propuesta que él (Pedro Sánchez) me hizo, y la confianza que me depositó». Espadas argumentó que un Congreso federal como el que el PSOE celebró en Sevilla no es el escenario previsto para que «se emitan o se den señales o indicaciones desde la dirección federal para un proceso –Congreso regional– que es autónomo del PSOE de Andalucía». «Primero tenemos que hablar los militantes andaluces, tenemos que analizar cuáles son las propuestas y quiénes plantean liderarlas, y al secretario general, Pedro Sánchez, no lo vamos a meter en ese proceso, porque no debe ser así, porque nosotros debemos hacerlo de forma autónoma», insistió.

Pedro Sánchez declaró en Sevilla que «este partido es un partido de ganadores. No sólo se viene a soñar utopías, se viene a hacerlo realidad. Somos la izquierda que no tiene nostalgia de lo que fue porque sabe que con esfuerzo lo que vendrá puede ser mejor. Hay una sola prioridad: volver a ganar las elecciones generales, autonómicas y municipales en toda España». Las coordenadas está marcadas. El universo tiene 300.000 millones de estrellas. El cuerpo humano se compone de 30 billones de células. El PSOE andaluz aporta 61 diputados al Congreso. Demasiados para que Ferraz salga a perder las autonómicas andaluzas, que abrirán el nuevo ciclo electoral en España en 2026. De la última rueda ante las urnas, sólo se salvaron las diputaciones de Sevilla y Jaén, dos territorios que marcarán en gran medida la continuidad de Espadas. Zapatero, reconvertido en el heraldo del sanchismo, en el Congreso preguntó a una ministra andaluza de su Gobierno por posibles candidatos a la Junta. La exégesis es el arte que interpreta las señales que ofrece la realidad. «Los buitres del mar, en la piadosa mañana, y los tiburones, todos de riguroso negro. En vida, pocos de ellos habrían ayudado a la ballena si por ventura ésta los hubiera necesitado, pero al banquete de su funeral acuden todos», escribió Herman Melville en el capítulo de «Moby Dick» titulado «El funeral».