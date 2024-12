«Yo apoyo a Espadas, con todos los ajustes que haya que hacer»

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, valoró la situación orgánica del partido tras el 41º Congreso Federal celebrado en la capital hispalense. Sobre la situación concreta del PSOE andaluz, con un proceso de primarias ya abierto, Fernández apostó por «la democracia interna» pero mostró su apoyo a Juan Espadas. «Me parece un hombre muy solvente. Respetaré su decisión orgánica. Yo apoyo a Juan Espadas, con todos los ajustes que haya que hacer», manifestó.

Sobre el Congreso del PSOE en sí, manifestó que «estamos muy contentos». «Primero porque el PSOE ha decidido que Sevilla tenía la capacidad. Hemos sido buenos anfitriones. El Congreso se ha desarrollado como tenía que hacerse. Hemos profundizado en las políticas que están dando resultados», defendió. «Lo territorial, cómo se encontró Cataluña y cómo está hoy», puso como ejemplos.

Sobre el debate en sí sobre Espadas, el presidente de la Diputación señaló que «no he comido palomitas en Sevilla», en alusión al mensaje del secretario general del PSOE-A sobre el Congreso Regional. «La persona que ha mostrado su voluntad de presentarse es Juan Espadas, ha dado ese paso. En ese debate estamos. Tenemos que salir del Congreso para ofrecer una alternativa real al Gobierno de Moreno Bonilla. El PSOE es de los militantes pero no es para los militantes», señaló.

Fernández criticó la situación de Andalucía con la gestión de Moreno, de la sanidad a la educación. «Queremos decirle a los andaluces que hay una alternativa. Nuestra travesía en el desierto ha terminado. Estamos de vuelta. La democracia no se equivoca nunca, tampoco cuando te coloca en la oposición. Con el líder actual, la militancia lo dirá», dijo. «Esto no va de líderes. En nuestro partido cuando un dirigente se mete en las primaras normalmente votan lo contrario», dijo. «Tenemos experiencia con primarias con solo un candidato y han salido muy bien y con varios y han salido muy mal. La competencia no es garantía de que los procesos salgan bien. Lo importante es practicar democracia interna», dijo. El objetivo es «salir fuerte». «El líder será quien diga la militancia. Vamos a votar», manifestó. «En Sevilla somos 9.000 y será el que diga la militancia. Y el que gana, a intentar a hacer un partido amable, habitable. Y el que pierde, a ponerse a su disposición sinceramente y de verdad», añadió Javier Fernández.

Sobre la brecha de diez puntos de las encuestas en Andalucía, indicó que «ni cuando las cosas van muy bien es sólo por un liderazgo» y al contrario. «Partiendo de la base de que sea verdad, hay que ver por qué no estamos acertando. Habrá que ver qué parte del programa no está llegando con la cantidad de problemas que hay. Si hay desajustes en los liderazgos habrá que resetear algunas cosas», añadió. Fernández se refirió a la falta de apoyo a Espadas durante el Congreso Federal. «Me parece un hombre muy solvente. Respetaré su decisión orgánica. Yo apoyo a Juan Espadas, con todos los ajustes que haya que hacer», concluyó.

Por su parte, Juan Espadas admitió «diferentes puntos de vista» en el PSOE-A y no descartó que haya otras candidaturas en el Congreso Regional.