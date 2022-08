El Sevilla gana el primer derbi de la temporada y la Copa de Andalucía femenina (3-1)

El Sevilla FC Femenino se ha impuesto este sábado al Real Betis Féminas por 3-1 y se ha proclamado campeón de la Copa de Andalucía femenina, que se ha disputado en San Fernando (Cádiz). En un partido igualado, la clave del triunfo sevillista ha sido el doblete que ha conseguido la delantera sevillana Martín-Prieto en un minuto, ya a mediados de la segunda parte. El conjunto verdiblanco no tuvo capacidad de reacción y se tuvo que conformar con el subcampeonato.

Tras una primera mitad de equilibrio absoluto, con alguna ocasión por bando, llegó el maravilloso tramo goleador del Sevilla, que fue terrorífico para el Betis. Martín-Prieto, entre el 66′ y el 67′, demostró que su regreso a las filas nervionenses constituye uno de los mejores fichajes de un verano de grandes llegadas al equipo de Cristian del Toro, incluida Amanda Sampedro, una ilustre del fútbol femenino español. El segundo tanto de la espigada atacante fue una obra de arte: cogió el balón cerca del centro del campo, se fue por velocidad de dos adversarias y batió a la portera por abajo. El primero fue otro buen remate tras una asistencia de la propia Sampedro.

A partir de ahí ya casi no hubo partido y los dos últimos goles, de hecho, llegaron en la recta final. Ana Franco sentenció el choque, por si acaso, con un tanto de cabeza en el 89′ y Natalia logró el clásico gol del honor en el segundo minuto de la prolongación tras una brillante jugada individual. La mejor noticia que deja esta Copa de Andalucía para el Betis es la confirmación del retorno de Rosa Márquez, quizás su mejor jugadora con permiso de Ángela Sosa, que no fue convocada para este torneo. La campeona de Europa sub 19 se perdió casi toda la temporada pasada por una gravísima lesión.