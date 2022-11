“Se está intentando indultar al PSOE y no vamos a participar en esa estafa”

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha señalado en relación al caso del expresidente socialista de la Junta José Antonio Griñán, que desde el PSOE “se está intentando no el indulto a Griñán sino el indulto al PSOE”, para añadir que “no vamos a participar en esa estafa”.

Así ha respondido Nieto a preguntas de los periodistas en Sevilla antes de inaugurar junto a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, el XIII Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres. “Hay una frase del presidente de la Junta que me parece muy acertada, nosotros siempre vamos a respetar las decisiones judiciales”, ha señalado Nieto, quien ha añadido que desde el PSOE “se está intentando no el indulto a Griñán sino el indulto al PSOE, se está intentando que a través de ese indulto se dé la sensación de que no ha habido delito”.

Y, ha continuado, “creo que ha quedado absolutamente claro que ha habido un delito, que está manifiestamente expresado en la sentencia del Tribunal Supremo, en las reiteradas sentencias que se han producido” y “no hay ninguna duda de que el mayor caso de corrupción que se ha producido en Europa se produjo desgraciadamente en Andalucía”.

“Todavía estamos esperando que el PSOE pida perdón, todavía estamos esperando que el PSOE se disculpe y asuma la responsabilidad de haber impulsado el mayor caso de corrupción que ha habido en Andalucía”, ha manifestado Nieto.

Así, ha incidido en que “el día que el PSOE asuma su responsabilidad podremos hablar de otras medidas de carácter humanitario; hasta ese momento, nosotros no vamos a participar en esa estafa, en ese engaño de intentar que indultando a Griñan se indulte al PSOE”.