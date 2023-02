Aznar rechaza formar Gobierno con Vox: «No lo deseo y es posible que no ocurra»

El ex presidente del Gobierno José María Aznar abrió ayer en Tomares la undécima edición de «España a debate». «Estoy convencido de lo que dije: si la actual coalición que gobierna España repitiese, no tengo duda de que entraríamos en un proceso constituyente», señaló durante su conferencia, justo ante de reiterar que «oficialmente sería el fin de la Transición tal y como lo hemos conocido; y una reforma cambiarían sustancialmente lo que conocemos como la España constitucional en la que vivimos”, señaló desde un diagnóstico «absolutamente realista» y «no pesimista».

«El centro-derecha español ha triunfado cuando ha estado unido», agregó durante su conferencia, de la que se puedo extraer como gran conclusión que «en la política actual española no hay consenso porque no hay con quien consensuar». El motivo es que el Gobierno actual está constituido por «comunistas, separatistas y apoyado pro antiguos terroristas”, una coalición que, en su opinión, tiene como objetivo «acabar con la Constitución y dividir el país».

El periodista Ignacio Camacho acompañó en su discurso al ex presidente FOTO: Kiko Hurtado Kiko Hurtado

A su juicio, «sería deseable que el sistema constitucional siguiera dependiendo de dos pilares -PP y PSOE- y sería peligroso que uno de ellos se desviase. Ahora mismo lo está». Aznar reconoció que «personalmente» no es partidario de que el PP forme Gobierno con Vox. «No lo deseo. Es posible que no ocurra y no lo deseo. Teniendo en cuenta las dificultades que se va a encontrar el próximo Gobierno y las decisiones que se van a tener que tomar, cuanto más solida sea la mayoría en torno al PP tanto mejor para España; espero que lo entiendan los votantes de Vox». explicó Aznar, que calificó a Feijóo como «una persona fiable».

Y consideró que el próximo Gobierno de España tendría que marcarse como obligaciones «fortalecer el estado de Derecho, salvaguardar el estado de bienestar, reestablecer el estado autonómico y recuperar el prestigio de España».

Tras la conferencia de Aznar, que estuvo acompañado por el articulista Ignacio Camacho, completarán el cartel de los días 9 y 22 de febrero en el Auditorio Municipal Rafael de León, José Antonio Marina, Inocencio Arias, José Luis Garci y Luis Alberto de Cuenca.