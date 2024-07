Amenaza de boicot policial a la Velá de Santa Ana de Sevilla

La Policía Local, a través de sus sindicatos, reclaman al Ayuntamiento el pago de las horas extraordinarias, lo que puede afectar a eventos como la Velá de Santa Ana. En el informe del Cuerpo para la procesión Magna se hace referencia expresamente a que se realice en fecha no festiva.

Desde la Sección Sindical del Sppme-A Sevilla informaron de "el pasado mes de marzo se acordó en Mesa General la modificación puntual de calendario que afectaba a los planes especiales de primavera, contando con el respaldo de todas las secciones sindicales a excepción de CC OO". Este sindicato señaló que "era (y es) un acuerdo justo en cuanto a condiciones económicas porque actualizaba unos conceptos obsoletos desde años incluyendo una fecha tope de abono de los mismos". La plataforma sindical se quejó de que "incluida en nómina se encuentra el plan especial de Semana Santa, la parte obligatoria y algunas ventas". "Decimos algunas ventas, porque habrá al que le venga algunos de los servicios extraordinarios y a otros no. Que Dios reparta suerte. Un auténtico despropósito", señaló el Sppme-A. Del Plan de Feria, añadió la plataforma sindical, "no ha entrado absolutamente nada. Ni la pedrea". "Lo único que tenemos claro es que hemos realizado unos servicios, hay un compromiso de pago firmado y el mismo no se va a cumplir", denunciaron.

Ante esta situación, la referida sección sindical insta a "no realizar servicio extraordinario alguno ni productividad hasta el abono del último euro adeudado". "Ya está bien de incumplimientos cuando lo único que se pide es lo acordado y lo trabajado. Trabajo tiene por delante el alcalde si pretende modernizar esta plantilla", señaló el Sppme-A.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Triana y del Área de Fiestas Mayores, y en coordinación con las distintas áreas y empresas municipales, anunció un dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza para la Velá de Santiago y Santa Ana de 2024, que este año, entre sus novedades, destaca que contará con un día más, celebrándose entre los día 20 y 26 de julio.