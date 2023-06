Así eran los expedientes académicos de Manuel Machado, Luis Cernuda y Chaves Nogales

Todos ellos han pasado a la historia por su excelencia. Manuel Machado y Cernuda en la literatura y Chaves Nogales desde el periodismo. Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Archivos, el Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla ha organizado una exposición para dar a conocer el patrimonio histórico documental que atesora. La Hispalense ha publicado una exposición virtual en la que muestra algunas de las piezas más importantes de su historia. Entre estos documentos están los expedientes académicos de algunas las figuras más relevantes de las letras en el siglo XX.

La Universidad de Sevilla expone expedientes académicos de alumnos tan conocidos como los citados Manuel Machado, Luis Cernuda o Manuel Chaves Nogales, así como los expedientes personales de los catedráticos Pedro Salinas, Jorge Guillén y Antonio Machado y Núñez, destacado científico y abuelo de los poetas, que, precisamente, da nombre al edificio donde se custodia el Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla.

De momento, la exposición es virtual pero será también presencial a partir de su inauguración el 12 de junio, y podrá visitarse previa cita hasta el 16 de junio de 8 a 21 horas en la Biblioteca Rector Antonio Machado y Núñez, informa la institución académica.

Expediente de Chaves Nogales Universidad de Sevilla

La Universidad señala que "el Archivo Histórico está realizando en los últimos años un gran esfuerzo de difusión que se centra en el proyecto de digitalización. Actualmente lleva digitalizados 657 documentos y 35.565 imágenes. El acceso se realiza a través de la plataforma Internet Archive, que permite a los usuarios visualizar y descargar los documentos en alta calidad en distintos formatos. Entre las series documentales digitalizadas hasta el momento destacan los Libros de cuentas del Colegio de San Telmo. Además, tras la pandemia, ha realizado un intenso trabajo por potenciar las visitas guiadas y, gracias a ello, el año pasado se realizaron un total de 52 visitas, con más 600 asistentes en total".

El Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla es, "por la cantidad y la naturaleza de la documentación conservada, uno de los archivos históricos más importantes de la ciudad de Sevilla. En sus depósitos se conservan más de 5.000 legajos, más de 2.500 libros y 22 fondos documentales, y ocupa aproximadamente mil metros lineales de documentación, en un arco que va de 1467 a finales del siglo pasado".

A la “ingente documentación” con la que cuenta el Archivo Histórico, fundamental para el conocimiento de la historia de la Universidad de Sevilla, se añaden archivos externos llegados por diversas circunstancias a la institución, destacando sobre todos ellos los archivos del Real Colegio Seminario de San Telmo y de la Universidad de Mareantes, y los archivos personales de Luis y Santiago Montoto y de Juan de Mata Carriazo, señala la Universidad de Sevilla en su web.

Entre la documentación conservada también "son dignas de mencionar, entre otras, la serie del periodo fundacional, en la que son muy significativas las dos bulas del papa Julio II sancionando, en el año 1505, la creación del Colegio de Santa María de Jesús, origen de la Universidad de Sevilla, la copia manuscrita de las primeras constituciones del colegio, y el primer libro de matrículas".

Los expedientes

La US señala sobre los expedientes que "hasta comienzos del siglo XIX no comienza la serie de expedientes académicos en la Universidad de Sevilla. Hasta entonces, para localizar la documentación de un alumno determinado había que buscar en diversas series (Libros de grados mayores y menores, Certificaciones de estudio, Libros de matrículas, etc.)".

Expediente de Luis Cernuda Universidad de Sevilla

En el Archivo Histórico de la US se conservan expedientes de alumnos desde 1825 hasta, en el caso de algunos centros, cerca de 1990.

Se exponen los expedientes académicos de algunos de los alumnos destacados que han pasado por las aulas de esta universidad, como Manuel Machado, Luis Cernuda, Manuel Chaves Nogales o los hermanos Gonzalo y Joaquín Bilbao, por poner algunos ejemplos.

Entre los expedientes personales se han seleccionado los de los catedráticos Pedro Salinas, Jorge Guillén y Antonio Machado y Núñez, destacado científico y abuelo de los poetas.