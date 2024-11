Un "best seller" de "Periodismo, Derecho y Tribunales"

El Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, Luis Fernández Arévalo; el Consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto y el Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad presentaron la obra “Periodismo, Derecho y Tribunales” que califican como “una guía ética de obligada lectura para todas las personas relacionadas con la comunicación, el periodismo y el derecho”. También participaron de esta presentación los autores, los periodistas Marián Campra y Javier Ronda.

Al acto, celebrado en el Colegio de Registradores de la Propiedad de Sevilla, acudieron casi 200 personas de diversos ámbitos, jurídico, empresarial, periodístico, universitario, castrense, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes e Inmuebles de Andalucía Occidental, Manuel Ridruejo, inició el acto de la presentación donde valoró “el papel relevante y la importancia que tiene en la actualidad en nuestra sociedad el trabajo que desarrollan los periodistas de tribunales en España, como una especialidad muy valorada por la opinión pública por los contenidos y la trascendencia de estas noticias que difunden en los diferentes medios de comunicación”.

A continuación, el presentador de la obra, el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, resumió la obra y aseguró que "Periodismo, Derecho y Tribunales" “va más allá de un Manual de Periodismo Judicial porque acerca al lector el mundo judicial de una forma comprensible y da a conocer también a los diferentes operadores jurídicos la función que desarrollan los periodistas de tribunales”. Añadió el Fiscal Jefe de Sevilla que “la labor de los periodistas judiciales comunica la dinámica diaria judicial y su compromiso con la transparencia e información de sus resoluciones a la sociedad”.

Por su parte, el Consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, manifestó en su intervención “que va a ser una herramienta muy útil tanto para los periodistas como para los profesionales del Derecho y para la ciudadanía en general en unos momentos en los que resulta cada vez más difícil acceder a información contrastada y rigurosa”. Para el Consejero esta obra, que califica de guía ética, “debería ser un Best Seller de obligada lectura para todas las personas en especial las relacionadas con la comunicación, el periodismo y el derecho”

El autor, Javier Ronda, periodista de tribunales de Canal Sur Radio y profesor asociado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, destacó en la presentación que “el periodismo de tribunales es decisivo con sus noticias en el derecho a la información que tienen los ciudadanos en saber y conocer qué ocurre en los casos judiciales más importantes, sea cual sea el protagonista, la sentencia o la decisión judicial, siempre de una forma objetiva”. La autora Marián Campra, periodista especializada en Gabinetes de Comunicación, afirmó que “las informaciones que ofrecen los operadores jurídicos, mediante sus gabinetes de comunicación, han contribuido a que se conozca el trabajo de diferentes profesionales del Derecho, algunos de ellos con poca visibilidad informativa hasta hace poco”. Añadió también que “esta obra permite adquirir los conocimientos necesarios para afrontar la vida, personal y profesional, desde dos principios fundamentales: la libertad de expresión y la Justicia”.

Este libro ofrece una visión actual del Periodismo de Tribunales y del Periodismo Jurídico en España, son de las especialidades de la profesión periodística que más protagonismo han adquirido en nuestro país en los últimos años, basta repasar la actualidad informativa. Las noticias que genera esta especialidad del periodismo están presentes cada día en las portadas y aperturas de todos los medios de comunicación.

La importancia de este tipo de informaciones y su trascendencia, una citación judicial, una sentencia condenatoria de un dirigente político, o absolutoria, un proceso penal, cambia el curso de la historia política y por ende influye en lo social, en lo económico, etc., algo que ocurre en cualquier país del mundo, como se ha visto en numerosas noticias. Una noticia de tribunales, un caso de corrupción, puede hasta influir en el cambio de un gobierno, como se ha demostrado. Por eso, ya nadie duda, que estas informaciones son relevantes, decisivas, trascendentales para la opinión pública y para el poder político. Las noticias de tribunales llegan a todas las secciones y esferas, además de la política, dependiendo del actor, del caso o investigado, puede tener conexión con al ámbito deportivo, económico, cultural, eclesiástico, castrense, etc.

La información jurídica también se ha hecho un gran hueco en el mundo del periodismo en las últimas décadas con medios especializados donde se abordan cuestiones y temas trascendentes, a veces técnicos, otras veces legales, siempre dentro de este mundo judicial. Medios digitales con notarios, registradores, abogados del Estado, despachos de abogados, que aparecen en estas informaciones especializadas con noticias relacionadas con el mundo jurídico como eje central de las informaciones de estos medios de comunicación.

Las fuentes informativas, el tratamiento de las noticias judiciales en la televisión, la radio, la prensa, los medios digitales, quién es quién en los juzgados y en la información jurídica, el alcance por secciones informativas de estas noticias, en política, sociedad, economía, deportes, cultura, son algunos de los temas que se abordan.

En esta obra, Periodismo, Derecho y Tribunales, se aborda todo este escenario y se ayuda al final a un periodista en cómo se debe realizar una noticia de tribunales, o quién es la mejor o la peor fuente informativa, y también sirve de “formación de esta especialidad” para los estudiantes de periodismo. Igualmente, se dan las claves a los estudiantes de Derecho y a todos los juristas para conocer este campo del periodismo especializado. La obra ha sido publicada por la editorial Dykinson con la colaboración de Lefebvre y el estudio de litigación Constitución 23.

PRÓLOGO DE MANUEL MARCHENA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO PENAL DEL SUPREMO

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha prologado esta obra donde ha destacado que “el trabajo del periodista de tribunales no se limita a hacer realidad los valores constitucionales inherentes a la libertad de expresión y de difusión informativa. Sus crónicas sirven a la transparencia como instrumento de fiscalización de la labor de los tribunales de justicia”. Ha añadido que “hoy más que nunca el «Periodismo Judicial» ha adquirido una autonomía metodológica -diría que también corporativa- respecto del entendimiento histórico del periodismo. Y no me refiero a la obvia revolución digital que ha impactado en el mundo mediático. Quiero aludir al altísimo grado de especialización que exige la información judicial. Soy testigo privilegiado de conversaciones con profesionales -algunos de ellos tienen voz en esta monografía- que ponen de manifiesto la encomiable formación jurídica que atesoran. Y son mayoría aquellos que renuncian a una narración telegráfica, superficial y abordan con lucidez los principales aspectos de la decisión judicial que se ha convertido en noticiable”.

La presentación de la obra La Razón

Y ha destacado Marchena en el prólogo de esta obra, Periodismo, Derecho y Tribunales que “el papel del periodista de tribunales y su fundado conocimiento de las implicaciones de la resolución que está difundiendo son cruciales. En nuestros días, como ya he tenido ocasión de subrayar en más de una ocasión, la publicidad, entendida como garantía del constitucionalismo liberal frente al procedimiento inquisitivo, de carácter secreto, se está deslizando paulatinamente hacia algo bien distinto: la publicación del proceso, hasta el punto de que se alientan juicios paralelos que pueden erosionar de forma irreparable el derecho del acusado a la presunción de inocencia”.

MÁS DE 30 ENTREVISTAS

En la obra Periodismo, Derecho y Tribunales se recogen 24 entrevistas con sus testimonios a periodistas de prensa, medios digitales, radio, televisión y agencias de noticias que se encargan a diario de la información de tribunales y de las noticias jurídicas. Igualmente, figuran nueve entrevistas a responsables de gabinetes de comunicación de diferentes operadores jurídicos y de instituciones judiciales.