La despedida de Monchi, en directo: "No me quería ir del Sevilla y no me voy por dinero"

"Son cosas que ocurren. De Monchi sólo podemos hablar muy bien, ha sido un pilar importante en nuestra entidad. Ha sido un artífice importante en todo lo que hemos conseguido. Pero las cosas son así, las etapas terminan", señaló el presidente del Sevilla, José Castro. El director técnico del Sevilla FC se despide hoy en el antepalco del Ramón Sánchez Pizjuán. "No me quería ir del Sevilla, me voy por respeto al Sevilla y no me voy por dinero", sentenció.

El Sevilla y Ramón Rodríguez 'Monchi' alcanzaron un acuerdo para la rescisión del contrato indefinido que los unía, para lo que el técnico gaditano abonará algo más de tres millones de euros antes de firmar por el Aston Villa inglés. El club sevillista, que conocía hace diez días la intención de Monchi de poner fin a su segunda etapa como director deportivo del club, relación retomada en 2019 tras dos temporadas de estancia en al AS Roma, hizo oficial la salida de su director técnico y ya presentó a su sustituto, Víctor Orta.

Con Monchi se va la persona más determinante del club, posiblemente, desde el propio Ramón Sánchez Pizjuán.