"Dolores Sopeña, mujer de paz"

Alumnado y profesorado se pusieron en camino ayer para recorrer las calles de Sevilla desde su centro educativo sito en la calle Juan de Vera, a través de tres rutas con un destino común, la Plaza Virgen de los Reyes. Este crucero que forman la Puerta de Palos, la Giralda y el Palacio Arzobispal fue el lugar simbólico elegido para culminar la ruta y representar con cartulinas rosas, moradas, naranjas y amarillas el logo de la Fundación Sopeña. Lo que inicialmente era un símbolo de colores corporativos pasó a color blanco, reflejo de la ansiada paz que conmemoramos este día. Desde el balcón del Palacio Arzobispal se tomó la imagen que reflejaba a la familia Sopeña sintiéndose parte de un todo, de un proyecto y de una misión.

De esta manera se celebraba el día de la paz y la fiesta de Dolores Sopeña, la fundadora.

Desde el centro se resaltó que "Dolores R. Sopeña fue una mujer entrañable, adelantada a su tiempo, con gran inquietud por las injusticias sociales, con una sensibilidad especial hacia los más desfavorecidos, hacia los pobres, hacia los hombres y mujeres que vivía en pésimas condiciones, sin ser conscientes de su dignidad, que, como hijos de Dios, tenemos todos los seres humanos". Mujer incansable, emprendedora, “no podía vivir sin proyectos” y consagró su vida "al mejor proyecto que podía haber, el de contribuir con sus acciones a “hacer de todos los hombres y mujeres una gran familia”, a construir fraternidad".

"Tenía un corazón grande, un corazón no encerrado en sí mismo, sino abierto al mundo entero", resaltan desde el centro. "No podemos pensar que para alguna persona no hubiera lugar en el corazón de Dolores. Todos caben, ama y acoge sin distinciones. «Amarlos y unirlos a todos» es lo que desea. Y por lograrlo, sueña «atravesar España de extremo a extremo y cruzar los mares», quiere llegar «hasta el rincón más apartado.» Y porque pensaba en el «mundo entero» «consideraba a Europa sólo un barrio...». Estos deseos la definen. Nos encontramos, sin duda, ante un corazón grande", señalaron.

En el día en el que se celebra la jornada mundial por la paz y donde el lema es “No hay camino para la paz: la paz es el camino” "se nos invita a trabajar y comprometernos a defender la paz y entendimiento entre personas de distintos modos de pensar y distinta procedencia. Juntos podemos promover la no violencia, la resolución de conflictos y la convivencia en armonía", indicaron. "Una educación inspirada en estas competencias ayudará a nuestro crecimiento como ciudadanos globales, críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas. Entonces contribuiremos a que las desigualdades entre ricos y pobres, el bullying entre compañeros, las contiendas y las condiciones de vida que sufren tantos millones de personas dejen de ofender la dignidad innata que como seres humanos nos corresponde", añadieron.

La coincidencia de estos eventos refuerza el sentido de la celebración de este día. Dolores R. Sopeña combatió la pobreza, tejiendo redes de colaboración. Hoy en día su proyecto continúa vivo en muchos lugares del mundo. "Son muchos centros Sopeña los que, tejiendo redes de solidaridad entre jóvenes y personas adultas, atienden a poblaciones muy necesitadas y sin oportunidades; gracias a la formación humana y profesional que en ellos reciben mejorando sus condiciones de vida", informaron.

Se trató de "un día para compartir el sentimiento de vivir la fraternidad, la alegría de ser grupo y de conocerse, de tener amigos y compañeros, de crear lazos y de haber conocido a una gran mujer, Dolores Sopeña".