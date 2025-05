Guía básica para la Feria de Abril de Sevilla: cinco cosas que debe saber antes de ir

La Feria de Abril 2025 es un compendio de vivencias y sensaciones, un canto a los sentidos y una fiesta de colores y sonidos. Este año se regresa al formato tradicional, con preferia no oficial el fin de semana y arranque en la medianoche de lunes a martes, con el tradicional 'pescaíto'. Con todo, conviene seguir unas mínimas pautas para disfrutar del evento y no acabar dando vueltas sin sentido por el Real de Los Remedios.

1. ¿Dónde se celebra la Feria de Abril?

La parcela donde se ubica la celebración se denomina el Real, está en el barrio de Los Remedios y tiene una superficie de 275.000 metros cuadrados distribuidos entre 15 calles y 25 manzanas. ¿Por qué se llama así? No tiene nada que ver directamente con la naturaleza monárquica. Antiguamente, se pagaba "un real", que eran 25 céntimos de peseta, para llegar hasta la Feria, como tarifa única de los cocheros. De ahí viene la denominación de Real y Los Remedios es el barrio en el que está la Feria hace 50 años. Durante el mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín se vislumbró la idea de ampliar la Feria y trasladarla al Charco de la Pava, cerca del Aljarafe, y durante la Feria aparcamiento disuasorio. Hace años que el proyecto está varado. Los Remedios, por su parte, debe su nombre al convento que existía en la antigua ermita y que tenía una representación de la Virgen de los Remedios. El nombre se remonta al siglo de oro, el convento es de 1575.

La calle del infierno tendrá a diario un horario de apertura de 11 horas a 6 de la mañana del día siguiente. El sábado final de Feria abrirá de 11:00 horas a 2 de la mañana.

Desde hace años, se ha instaurado un día festivo a mitad del evento pero por regla general el sevillano no descansa esos días. Es decir, va a trabajar -si tiene suerte con jornada intensiva- y va a la Feria.

2. Qué es el "alumbrao".

La escena se repite cada año desde que la Feria es Feria. La ceremonia del "alumbrao'" supone el punto de partida de la fiesta tras "el pescaíto", la cena previa a base de pescado frito. Vuelve a celebrarse en la noche del lunes, ya que con la ampliación que realizó Juan Espadas durante su mandato, previa consulta popular -eran los tiempos de las encuestas ciudadanas telemáticas posteriores al 15M-, se realizaba el primer sábado de Feria. El encendido de las luces de la "ciudad efímera" del barrio de Los Remedios es digno de ver. La Feria comienza con el alumbrado de las aproximadamente 25.000 bombillas LED de la Portada y las 212.000 del Real. El encendido del recinto tiene su misterio. ( Se dice noche del "pescaíto". Nunca del "pescadito").

3. ¿Quiénes fundaron la Feria?

Un catalán y un vasco fueron los fundadores de la Feria de Sevilla. Nació para vender ganado y se inauguró el 18 de abril de 1847 en el Prado de San Sebastián, con 19 casetas. La actual Feria de Sevilla, la de los tiempos modernos, se aprobó por el Ayuntamiento el día 18 de septiembre de 1846 y se inauguró el 18 de abril de 1847 en el Prado de San Sebastián, con 19 casetas -hoy hay más de 1.000- y con el objetivo de crear un espacio comercial para la venta de ganado. El problema es que, paulatinamente, al negocio se le unió el cante y el baile, derivando en un espacio cada vez más lúdico y menos apto para los negocios -al menos, los relacionados con el ganado-. De hecho, en sus primeras ediciones los comerciantes reclamaban más presencia de agentes de la autoridad. Más de un siglo después, los caseteros reclaman personal -en especial camareros- para poder atender a los visitantes y socios de las casetas.

4. No quede en la portada.

Salvo que no quiera encontrar a esa persona. Todo el mundo que no conoce la Feria queda en la portada y no se va a encontrar. Las calles tienen nombre de torero. Los cacharritos -atracciones- están en la Calle del Infierno, que tiene más de una calle. A los cacharritos también se les llama calesitas. Conviene marcar un presupuesto porque los niños querrán montarse en todo.

La portada de la Feria de Abril de 2025 tiene como protagonista al Pabellón de Chile de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Ir a una caseta es como ir a la casa de un sevillano. La Feria de Sevilla es a la vez un evento público y privado. Hay casetas públicas, de distrito, y una inmensa mayoría que son de socios que pagan una cuota religiosamente durante años y con una lista de espera mayor que para lograr entrada en el palco de un derbi. En estas últimas se puede entrar con el socio o con invitación. Lo típico es beber vino fino o cerveza. El rebujito es un invento de los años 90. Entra bien pero da resaca. Conviene comer y beber y bailar para estar al día siguiente en plenas facultades. En Sevilla no existen los trajes de faralaes. El traje típico es de flamenca o de gitana.

5. Evite ir en coche, mejor transporte público.

Llegar al recinto ferial en coche es una odisea. Conviene ir en autobús, taxi o metro. Respecto al servicio público de taxis, éste cuenta en la Feria con accesos especiales por vías reservadas, así como paradas específicas diseñadas para atender la demanda en las inmediaciones del recinto ferial, ubicadas en la Avenida Flota de Indias (parada de la Portada) y en la Glorieta Avión Saeta (parada de Contraportada).

Asimismo, se mantendrá en la parada de taxis de la Portada un sistema especial de recogida para las personas con movilidad reducida, dando prioridad en el uso de los vehículos eurotaxi a estos usuarios respecto al resto.

Si va en coche, lo mejor es aparcar en los parkings públicos o en las zonas habilitadas con lanzaderas de autobús. La Lanzadera Especial Charco de la Pava-Feria prestará servicio gratuito desde el sábado del alumbrado a las 12:00 horas de la mañana hasta las 5:00 horas del domingo 30 de abril, de forma ininterrumpida. La terminal en el Charco de la Pava se establecerá en la ubicación habitual y en la Feria se situará en el aparcamiento P-1. El recorrido, tanto de ida como de vuelta, se efectuará por la calle Rubén Darío y su frecuencia de paso, en los periodos de máxima afluencia, será inferior a los 2 minutos. La oferta será de 4.746 expediciones y 475.000 plazas por sentido.

Aparcamiento P-1 y P-4: En total 1.200 plazas solo para abonados. Tienen acceso desde la Avenida Blas Infante, bien desde López de Gomara a través del punto de control ubicado en López de Gomara con San Martín de Porres o bien desde República Argentina.

Aparcamientos P-5, P-6 y P-7: En total, 652 plazas solo para abonados. Se accede a través del Puente de las Delicias, Glorieta de Avión Saeta y Carretera de la Esclusa.

Aparcamiento Charco de la Pava P-13: En total, 10.336 plazas en rotación. El coste es de 8 euros por estancia. Tiene acceso en varios puntos del Muro de Defensa y desde SE-30 para el Aljarafe. Conecta con el Real de la Feria con servicio de bus-lanzadera de Tussam incluido en el precio. El funcionamiento de la lanzadera es ininterrumpido y tiene un tiempo estimado de trayecto de entre unos 5 o 10 minutos.

La empresa municipal de autobuses Tussam, con motivo de la Feria, realiza un esfuerzo especial para atender las necesidades de movilidad de los ciudadanos de Sevilla y los visitantes, tanto en sus desplazamientos habituales, como en los específicos al recinto ferial.