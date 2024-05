El Hospital de Valme aporta dos trabajos y una ponencia en el congreso nacional de Menopausia

La ginecóloga del Hospital Universitario de Valme, Eva Iglesias Bravo, está participando activamente en el XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), que durante estos días está reuniendo en Barcelona a los principales especialistas en el cuidado de la salud de la mujer. Comparte dos comunicaciones póster sobre temas de gran interés cómo el incremento de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) durante la Menopausia y el abordaje de la salud sexual y el síndrome genitourinario en consulta; además de una ponencia en el marco de las disfunciones sexuales en esta etapa de la vida en las féminas.

La menopausia es una parte inherente a la vida de la mujer que suele presentarse en torno a los 50 años, siendo un porcentaje considerable de mujeres las que padecen situaciones o problemas de salud derivados de la misma. Viene marcada por el cese definitivo de la menstruación y el final de la capacidad reproductiva. Al disminuir la función ovárica se incrementan algunos riesgos para la salud de la mujer desencadenados por los cambios hormonales. Es el caso de la osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, afectación de la salud vaginal o la diabetes tipo 2 secundaria a la obesidad, según apunta la ginecóloga del hospital sevillano.

Al respecto, y además de ser coordinadora de la Unidad de Mama del hospital sevillano, Eva Iglesias dispone de amplios conocimientos en menopausia siendo integrante de la AEEM como coordinadora del Grupo de Sexualidad. Tiene un Máster en Sexología Clínica, habiendo participado en numerosos foros científicos y contando con numerosas publicaciones científicas vinculadas al estudio de esta materia.

De tal forma que en este congreso nacional, desarrolla una ponencia en la mesa monográfica centrada en el abordaje de las disfunciones sexuales en la menopausia. La ponencia lleva por título `Introducción al consejo sexual´, tratando de enfocar y dar solución a las posibles dificultades sexuales de las pacientes desde cualquier consulta.

Incremento del 14% de las ITS en pacientes menopáusicas

Asimismo, desde el servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla, Eva Iglesias ha presentado una comunicación en formato póster titulado `Prevalencia de ITS en pacientes menopáusicas´ Un trabajo desarrollado con el objetivo de valorar si el incremento de las ITS en la población en general durante los últimos años también se ha visto reflejado en las mujeres de mayor edad, además de verificar cuáles son más frecuentes en este rango poblacional.

Para ello, han analizado todas las pacientes valoradas en la consulta de ITS de Ginecología de este hospital sevillano mayores de 50 años desde junio de 2021 hasta enero de 2024. Esta edad considerada como punto de corte, dado que la edad media de la menopausia en España se sitúa alrededor de la misma. De tal modo que valoran la prevalencia total en estas edades comparándolo con la de mujeres más jóvenes y se han analizado las distintas infecciones en orden de frecuencia.

Los resultados obtenidos reflejan un incremento del 14% de las ITS en pacientes menopáusicas. Esta especialista destaca cómo el diagnóstico de ITS se ha incrementado en los últimos años, posiblemente debido a la falta de medidas preventivas como el uso de método barrera, pero también al incremento de pruebas diagnósticas. Sin embargo, en mujeres menopaúsicas subraya cómo este aumento puede verse agravado por la ausencia de uso de método anticonceptivo. Asimismo, ha verificado que, tanto en mujer menopaúsicas como en mujeres más jóvenes, la `Trichimona´ es la ITS más frecuente.

Implicación de los profesionales en la salud sexual de las pacientes en consulta

Asimismo, Eva Iglesias ha presentado un segundo póster con la temática del abordaje de la salud sexual y el síndrome genitourinario en consulta, donde se presentan los resultados de una encuesta realizada a profesionales sobre sus hábitos de preguntar y prescribir y sobre su formación en sexología. El objetivo de este trabajo es valorar la implicación de los profesionales respecto a la salud sexual de las pacientes y su abordaje en las consultas, además de valorar al mismo tiempo el grado de formación de los mismos en sexología.

Dicho trabajo se basa en un cuestionario diseñado para tal efecto con la finalidad de recoger aspectos generales y específicos difundido por redes sociales. El mismo lo han contestado un total de 417 profesionales, la mayoría ginecólogos (68,8%), seguido de matronas (13,4%). En 61,6% con más de 15 años de ejercicio profesional.

Las conclusiones subrayan cómo aún falta sistematizar en consulta el preguntar sobre síntomas relacionados con la sexualidad y el síndrome genitourinario de las pacientes, proponiendo una mayor formación entre los profesionales sanitarios dedicados a la salud de la mujer.