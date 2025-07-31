El Hospital Virgen Macarena realiza por primera vez una reconstrucción de clítoris a una mujer que sufrió mutilación genital

El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Virgen Macarena ha realizado por primera vez la reconstrucción del clítoris y otros órganos afectados a una joven somalí de 23 años que había sufrido una ablación genital en su país de origen y que actualmente reside en Sevilla.

La mutilación genital femenina es el nombre genérico dado a aquellas prácticas que implican la extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos u otras agresiones a los órganos genitales de las mujeres por razones culturales u otras con finalidad no terapéutica.

La OMS establece cuatro tipos de mutilación genital femenina. En el caso de la paciente atendida, presentaba una mutilación tipo III (estrechamiento de la abertura vaginal para crear un sello mediante el corte y recolocación de los labios menores o mayores, con o sin resección del clítoris. Se dejan dos pequeños orificios para la salida de la orina y la sangre menstrual).

El procedimiento se acostumbra a llevar a cabo entre la infancia y los 15 años de edad y comporta consecuencias que pueden llegar a ser graves para la salud. En el caso de Somalia, se estima que el 98% de las mujeres sufren mutilación genital. Cerca de 230 millones de mujeres y niñas sufren esta práctica, especialmente en los países de África Occidental.

En la mayoría de los casos, la intervención es relativamente sencilla y requiere, como máximo, 24 horas de hospitalización. La paciente atendida en el Hospital Virgen Macarena presentaba lesiones de complejidad aunque ha sido posible realizar la reconstrucción de aparato genital y del meato urinario (parte final de la uretra) en una sola intervención y se encuentra ya de alta hospitalaria.

Las mujeres que requieran esta atención pueden acceder a la misma a través de su médico de Atención Primaria. Además, desde el Servicio de Atención a la Ciudadanía del centro hospitalario, se ha informado a asociaciones que atienden a mujeres inmigrantes y organizaciones no gubernamentales del área hospitalaria Virgen Macarena sobre esta prestación.