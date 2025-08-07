Muere un trabajador de 59 años al caer de una azotea en Gines (Sevilla)

Un trabajador de 59 años ha fallecido este jueves al sufrir una caída desde la azotea de la obra en la que trabajaba, en la localidad sevillana de Gines.

Según ha informado el Servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía en una nota, el Teléfono de Emergencias 112 atendió a las 8,25 horas una llamada de socorro por un hombre precipitado a unos cinco metros de altura desde una azotea cuando estaba trabajando. El siniestro ha tenido lugar en la calle Castilla del municipio de Gines.

Se dio aviso entonces a la Policía Local, Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061. Sin embargo, una vez en el lugar, los operativos no pudieron más que certificar el fallecimiento del trabajador, de 59 años de edad, sin que diera lugar a traslado hospitalario. El Servicio de Emergencias ha informado de todo ello al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a Inspección del Trabajo.

Ante esta situación, la secretaria de Salud Laboral de CC OO de Sevilla, Carmen Tirado, ha señalado que "en este 2025 negro, volvemos a enfrentarnos a un nuevo fallo preventivo que podía haberse evitado y que ha vuelto a acabar en tragedia, porque este trabajador salió de su casa esta mañana y ni él ni su familia podían imaginar que no volvería". En este sentido, este suceso eleva a 27 las víctimas de accidente laboral en Sevilla, según los datos de CCOO.

La secretaria también ha acusado a los empresarios sevillanos de "lanzar balones fuera culpando a los trabajadores, en lugar de asumir las responsabilidades que les corresponden por ley", y ha añadido que las caídas en altura son un tipo de accidente "muy frecuente que se puede prevenir mediante los medios organizativos, técnicos y humanos oportunos que permitan realizar los trabajos con garantías".

Finalmente, Tirado ha subrayado que es "insoportable que cada ocho días tengamos que lamentar en esta provincia una nueva muerte en el trabajo".