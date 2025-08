La justicia no puede caminar sin escuchar a la Procura

La Justicia atraviesa un momento convulso. Lo sabe la ciudadanía, lo perciben los profesionales del derecho y lo padecemos, cada día, los operadores jurídicos que estamos sobre el terreno. Y, sin embargo, pocas veces se reconoce de manera suficiente el papel que desempeñamos los procuradores, verdaderos agentes de cohesión en un sistema judicial que necesita menos promesas y más certezas.

En el acto institucional del Día de la Procura Sevillana, celebrado el 3 de julio, tuve la oportunidad –y la responsabilidad–de compartir con compañeros, autoridades y amigos una reflexión que creo necesaria repetir más allá de nuestro ámbito colegial: los procuradores somos y queremos seguir siendo parte activa de la mejora del servicio público de Justicia, pero para eso se nos tiene que escuchar y tener en cuenta.

La entrada en vigor de la Ley 1/2025, en materia de eficiencia procesal, ha puesto sobre la mesa un buen número de incógnitas, y ha dejado a la Procura ante el reto de adaptarse, una vez más, a una reforma que carece de una dotación económica adecuada y que, en su búsqueda de celeridad, añade complejidad. Lo que nace con vocación de simplificar, termina generando más inseguridad jurídica. Y lo que debería ser voluntario, como los MASC (métodos alternativos de solución de conflictos), se convierte en obligatorio sin que exista un criterio homogéneo entre órganos judiciales. El resultado es un laberinto en el que ni los abogados ni los procuradores tenemos clara la salida: ¿mediación privada, conciliación judicial, un simple burofax?

La entrada en vigor de esta nueva Ley, trae consigo también la reforma integral de los juzgados transformándolos en Tribunales de Instancia. Una reforma que parece que no ha tenido en cuenta tampoco la brecha digital existente entre las CC AA que tienen transferidas las competencias en justicia con aquellas que pertenecen a la zona Ministerio, poniendo en evidencia una vez más la falta de medios y recursos.

La eficiencia real no se consigue añadiendo trámites ni delegando responsabilidades sin recursos. Se consigue escuchando a quienes conocen los juzgados por dentro. La Procura no ha recibido formación para esta nueva etapa digital. Y, sin embargo, somos nosotros los que hemos impulsado la modernización de nuestros despachos, invirtiendo recursos propios, capacitándonos por iniciativa individual, y adaptándonos a un entorno tecnológico que cambia cada día.

Hoy más que nunca, reivindico el papel del procurador como profesional imprescindible. No solo como pieza clave en el engranaje de los tribunales, sino como garante de que el ciudadano no se pierda en un proceso que debería ser más accesible y humano. La justicia no puede seguir avanzando sin contar con nosotros. No por una cuestión corporativa, sino porque cuando se margina a un operador jurídico, se resiente el sistema en su conjunto.

Durante el acto de la Procura Sevillana, hemos rendido homenaje a compañeros que llevan 25 y 40 años en el ejercicio; hemos nombrado decano honorífico a Rafael Espina Carro, y le hemos entregado el Premio Procuradora Ascensión García Ortiz a Francisco José Guerrero, quien ha sido durante doce años Juez Decano de Sevilla, en reconocimiento a su compromiso con la Justicia y a su ejemplar defensa de la función de la procura durante su etapa al frente del Decanato de los jueces sevillanos. Los procuradores generamos empleo, apostamos por la eficiencia y mantenemos viva una vocación que se renueva cada día. Como dijo el jurista uruguayo Eduardo J. Couture: «Lucha siempre por la Justicia». Y eso hacemos. Luchar por una justicia sin ideologías, que sea igual para todos, y que no deje atrás a quienes la hacen posible cada día con esfuerzo, compromiso y profesionalidad.

Desde esta tribuna, alzo la voz para pedir que se nos mire no como una figura anacrónica, sino como el presente y el futuro de una justicia que necesita unión, valentía y vocación de servicio.