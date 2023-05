Las obras en Palmas Altas para la Ciudad de la Justicia empiezan este mes

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha adelantado este jueves que este mismo mes de mayo comenzarán las obras de adaptación del primer edificio del complejo de Palmas Altas, actual sede de la multinacional Abengoa y donde se ubicará la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Tras dos meses y medio de trabajos, la Junta empezará a ejecutar el traslado de juzgados a la nueva sede judicial. En concreto, en esta primera fase, se irán allí trece Contenciosos, cuatro juzgados de lo Mercantil y cuatro de Primera Instancia.

Así lo ha confirmado el titular andaluz de Justicia en una atención a medios previa a la reunión mantenida con la Junta de Jueces de Sevilla para "aclarar las dudas" y "reticencias" expresadas por éstos en relación con el traslado, que han llegado a calificar de "inviable" por las "deficiencias" que, aseguran, han encontrado en el proyecto diseñado por la Consejería andaluza.

Nieto ha reiterado la "voluntad" de la Junta de "hablar con todos los operadores jurídicos para que el traslado sea modélico y para que la Ciudad de la Justicia de Sevilla sea un ejemplo a seguir en otros edificios judiciales". "No hay ninguna norma --ha abundado el consejero-- que nos obligue a hacerlo, pero queremos actuar de esta manera y mantener un contacto fluido y permanente".

La Junta --que ha insistido en que está "dando la cara y encima de los problemas" en el caso de la Ciudad de la Justicia hispalense-- se ha mostrado convencida de que la reunión servirá para que el sector "se dé cuenta" de "todas las reticencias que han mostrado no tienen sentido, no tienen base, porque el proyecto es el más ambicioso que ha puesto en marcha la Consejería de Justicia en Andalucía en toda su historia".

Asimismo, el consejero ha animado a todas las partes a no "enrocarse en posiciones" particulares y a no "mandar documentos, filtrándolos a la prensa. Ésa no es la solución", puntualizando a renglón seguido que existen "limitaciones presupuestarias" a la hora de atender las peticiones y propuestas de cada uno de los sectores jurídicos. En este punto, ha defendido la necesidad de ser "justos con todos los partidos judiciales de Andalucía".

"Cada euro de más de lo que es necesario que metamos en la Ciudad de la Justicia de Sevilla se lo estamos quitando a otra sede judicial que lo necesita", ha sostenido Nieto, que ha hecho un llamamiento al "diálogo directo" para que en el proceso de traslado "tengamos la garantía de que se va a hacer a tiempo y bien, dando solución al problema real que queremos atajar y que no es otro que mejorar el servicio de la Justicia a los ciudadanos".