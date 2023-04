La precampaña se viste de volantes: Doñana "con farolillos"

Del día de la Tierra se pasó al día del libro. Y como aquí casi nada es lo que parece, en el Real la tierra es albero de Alcalá de Guadaíra y se sabe que llamar Tierra a un planeta con tres cuartas partes de agua es como ascender a vino al rebujito, con tres cuartas partes de refresco. Por la misma regla de tres o sevillana de cuatro partes, la fiesta del libro se vivió como el día del «como libro hoy y no trabajo, me he pasado por la caseta». El segundo autor más citado fue James Joyce: «¿Eres abstemio total? No tomo nada entre bebidas». Viaje lisérgico en el Real. El primero fue Miguel Delibes. El tema de Doñana y la precampaña de las municipales se colaron en la Feria de Sevilla. De entrada, el primer día, dos ministras y el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Desde Barcelona y su San Jordi acudió Feijóo a Sevilla, que ya estuvo en la Semana Santa. Acudió con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el candidato popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz. Ni Feijóo ni Moreno hicieron declaraciones a los periodistas y se dieron un paseo por el recinto ferial mientras se dirigían a la caseta del PP.

El origen de la salida de las cofradías está en Milán, en 1576. Una peste hizo al Papa sacar los santos a la calle. El génesis de la Feria de Abril está en 1847, en la feria del ganado. De Costillares en adelante, la figura más paseada y expuesta fue la de Feijóo, quien en algún momento fue confundido con «el quinto Cantor de Híspalis». Las ministras de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, y de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, de Podemos, también pasearon por el Real de Los Remedios. El alcalde, Antonio Muñoz, que lleva semanas ensayando las sevillanas con "la Negra", hizo de maestro de ceremonias con la ministra Montero ("la grande", decían por las calles del recinto, en contraposición a su compañera Irene de Podemos) y con su antecesor Juan Espadas. Entre el presente municipal de Antonio Muñoz, la perífrasis –«podría haber sido»– de María Jesús Montero; y el imperativo –tiene que ser– de Juan Espadas.

Montero ("la grande") hizo un llamamiento a una "asistencia masiva" y a "disfrutar y aparcar los problemas" durante esta semana y "centrarnos en divertirnos". Antonio Muñoz destacó la "inyección económica" que supone para la ciudad la Feria de Abril, al igual que ocurrió con la Semana Santa, y señaló que en el segundo tramo de la semana la ocupación hotelera será del 90 por ciento, recogió Efe. Montero habló de la Feria como "una invitación al diálogo" pero no desaprovechó la ocasión para amenazar con Doñana y recordar que el Gobierno central acudirá a las medidas jurídicas para frenar si hace falta la ley de regadíos del Parlamento andaluz.

La primera líder política en llegar este domingo al Real de la Feria ha sido la ministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que antes de hacer declaraciones políticas y reprochar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, la iniciativa para regularizar regadíos en Doñana, admitió que es la primera vez que está en la Feria. La candidata local de Podemos, Susana Hornillo, hizo de anfitriona y también se dejó ver el parlamentario y ex guardia civil Juan Antonio Delgado. Belarra calificó a Juanma Moreno como "el Bolsonaro andaluz" y exigió que "reconozca su error y rectifique" con Doñana. Belarra, sobre la reforma del sí es sí dijo: "El PSOE se equivocó al dar la mano al PP y volver al código penal de La Manada".

Desde Málaga, el número 3 del PP Elías Bendodo acusó al PSOE de mentir a ciudadanos e instituciones sobre Doñana "para intentar arañar un puñado de votos". Bendodo aseguró que los socialistas ya activaron "dos bombas" contra el parque: el gasoducto y unos depósitos de gas. "La palabra de Pedro Sánchez vale menos que un duro de cartón", dijo también.

También en Andalucía, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, visitará mañana Cádiz, por segunda vez desde que ejerce el cargo, para reunirse con las autoridades locales y organizaciones sindicales “para abordar los retos en materia de empleo de la bahía gaditana”, una de las zonas con peores datos de empleo de España. La Feria de Abril, desde que se amplió, a muchos se les hace extensa pero más larga va a ser la precampaña hasta el 28 de mayo.