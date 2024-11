Sputnik culmina su 5º edicion de 2024 con una competición de emprendimiento

Sputnik, programa intensivo de formación en liderazgo, tecnologías exponenciales y creación de empresas con el modelo startup, dirigido a 500 jóvenes andaluces, de entre 16 a 26 años de edad, todos becados gracias a la colaboración de numerosas instituciones y empresas, culmina la actividad de su edición 2024 con el tercero de sus seminarios intensivos, 'Aprender a Emprender'. Durante hoy lunes 25 y mañana martes 26, fundadores de empresas y profesionales de referencia en el emprendimiento disruptivo, muchos desde Andalucía, les van a explicar factores cruciales para crear startups de alto crecimiento y les van a orientar sobre cómo combinar nuevas tecnologías y nuevas oportunidades para alcanzar grandes metas.

El programa Sputnik comenzó en el año 2020, liderado por Juan Martínez Barea, como una iniciativa sin ánimo de lucro, organizada desde la Fundación El Mundo Que Viene. Sputnik está concebido para ser una experiencia formativa y transformadora que puede marcar un antes y un después en todos los participantes. Potencia el espíritu de aventura y perder el miedo a intentarlo. Forma en las tecnologías que cambian el mundo. Les conecta con las empresas y emprendedores del ecosistema local y global. Y acelera el cambio de mentalidad para afrontar el futuro con ambición y determinación. A un ritmo de 500 por año, desde que se comenzó en el año 2020, en una década Sputnik habrá contribuido a catapultar a 5.000 jóvenes hacia el futuro empresarial y profesional que revolucione Andalucía y España.

Los 500 que fueron seleccionados para la quinta edición durante el periodo de inscripción en el primer semestre de 2024, proceden tanto de centros públicos como de concertados o privados. Los hay de todas las clases sociales. El criterio de selección es su trayectoria académica y especialmente la motivación y ambición que demuestran en su candidatura.

El programa Sputnik se materializa cada año en tres fases, todas se realizan en Sevilla en el Auditorio del Cartuja Center. En septiembre, un primer seminario para 'Cambiar la Mentalidad', con 'bootcamp' de dos días para proyectar a los participantes hacia el universo de oportunidades del mundo que viene. En octubre, un segundo seminario para 'Descubrir Tecnologías', con 'Tech Camp' de dos días sobre tecnologías de vanguardia que están cambiando el mundo: Inteligencia Artificial, Biotecnología, Big Data, Realidad Aumentada, Internet de las Cosas (IoT). Y en noviembre, el tercer seminario para 'Aprender a Emprender', con 'Start-up Camp' de dos días enfocado en enseñar los factores cruciales y de éxito para crear startups de alto crecimiento con innovadoras soluciones de impacto global que son viables gracias a su modelo de negocio.

Generar ideas y soluciones en equipo

La actividad en el seminario que culmina la edición 2024 comienza hoy lunes 25 a las 16:30 con una de las principales novedades en la evolución de Sputnik: Los 500 estudiantes se agruparán en equipos de cuatro integrantes para participar en la Competición Dream BIG, certamen de emprendimiento y generación de ideas de negocio, enfocado en generar nuevas ideas de startups para aportar soluciones con el fin de luchar contra alguna de las problemáticas del cambio climático y contribuir a la sostenibilidad en el planeta.

Durante cuatro horas, trabajarán en equipo siguiendo la metodología del Dream BIG de la empresa Imagine, que fomenta el pensamiento creativo, la resolución de problemas y el desarrollo de proyectos innovadoras que generen impacto social, empresarial o tecnológico. Es un proceso muy dinámico en el que se guía a los participantes desde la generación de ideas hasta la ejecución de soluciones tangibles.

Los estudiantes serán aleccionados por un experto de primer nivel en estos formatos: Xavier Verdaguer, socio fundador de Imagine Creativity Center (con sedes en Barcelona y San Francisco), Conector Startup Accelerator e Innovalley (en Palo Alto, California).

En el Tech Camp del pasado mes de octubre, ya conocieron como ejemplos en los que inspirarse empresas creadas para afrontar ese tipo de retos. Como Ecoalf, que, siendo consciente de que la industria de la moda es la segunda más contaminante, ha sido capaz de producir y vender ropa y calzado de cuidado diseño fabricados con botellas de plástico, neumáticos, pocos de café y otros residuos. O como la startup Notpla, que ante el reto de los perjuicios causados en el medio ambiente por el enorme crecimiento en la fabricación de envases y embalajes, ha creado una caja de comida que se biodegrada de modo natural en semanas, porque están hechas a base de algas. Se comporta como el plástico pero se degrada como la fruta.

El equipo elegido ganador participará próximamente en Madrid en la gran final de la Competición Dream BIG, y aspirará a conseguir su principal premio: una estancia de un mes en Silicon Valley, la californiana meca de las startups, donde tendrán la oportunidad de vivir una experiencia inmersiva en el corazón mundial de la innovación y la tecnología, para aprender a acelerar su idea de negocio y convertirla en una empresa.

La jornada del martes 26 está organizada en dos bloques. Por la mañana, se explican las diversas fases del proceso de creación y desarrollo de una startup. Y lo hacen quienes desde Sevilla tienen más que acreditada su experiencia y brillantez en esas facetas. Para orientar sobre las claves de “El lanzamiento', Antonio Bustamante, fundador y CEO de Qamarero, startup que ofrece software para mejorar el rendimiento en la hostelería. Antes ya destacó fundando startups como Chekin. En la sesión dedicada a “La aceleración”, se presentarán a los estudiantes qué ofrecen los principales programas de aceleradoras de startups en Sevilla: Curious Minds, dirigido por Julio Estalella y Darío Martínez de Azcona; Fusion Startups, encabezado por Sergio de la Puente, y Espacio RES, liderado por Carlos Lora.

La siguiente fase es “El viraje”, y la orientará con fundamento Ana Molina, fundadora y CEO de Odders Lab, startup de videojuegos y aplicaciones de realidad virtual / aumentada, que está triunfando a nivel internacional aprendiendo de los aciertos y errores que experimentó en su primera startup, Oblumi, dedicada a un sector totalmente distinto, la salud digital. La sesión dedicada a “El crecimiento” es protagonizada por José Antonio Pérez Moral, fundador y CEO de CoverManager, la startup sevillana con mayor éxito nacional e internacional durante los últimos años, que ha alcanzado nivel de liderazgo en la gestión de reservas de restaurantes. Y la ponencia sobre “El Exit”, el proceso en el que los fundadores de una startup salen de la empresa vendiéndola y obteniendo una notable rentabilidad en la operación, será impartida por Víctor Ayllón, vicepresidente global en automatización de Appian Corporation, multinacional norteamericana que adquirió Novayre, la startup que él fundó y dirigió desde Sevilla.

Cómo hacer de tu vida personal el gran proyecto de emprendimiento

Por la tarde, el eje temático que se plantea a los jóvenes es cómo hacer de su propia vida el gran proyecto de emprendimiento de cada becario. Acelerando su cambio de mentalidad para afrontar el futuro con ambición y determinación para conseguir grandes logros. Así, bajo el lema común de 'The Start-up of You', el primero en intervenir, explicándolo desde su experiencia, será Justo Javier Chamorro, estudiante cántabro de ingeniería informática en la Universidad de Harvard, a la que accedió gracias a conseguir ser becario de estudios universitarios de la Fundación Botín. Junto a otros tres compañeros españoles ha creado la plataforma Youshift para asignar las guardias médicas de forma justa y eficiente mediante un algoritmo que tiene en cuenta las preferencias de los profesionales y un reparto equitativo.

En ese sentido, Juan Martínez Barea continuará la dinámica con su ponencia “La empresa más importante de tu vida eres tú”. A continuación, Christian Hense, director de operaciones de de Universal DX, y Pilar Manchón, directora mundial de investigación en inteligencia artificial de Google, que fue fundadora y CEO desde Sevilla de la startup Indisys, adquirida por Intel, explicarán cómo llegar a ser 'navy seal', expresión que en la jerga de los ámbitos empresariales e innovadores se alude a las técnicas y tácticas para ser capaces de ejercer el liderazgo y tomar las mejores decisiones, afrontar situaciones complicadas, formar parte de equipos muy resolutivos ante retos difíciles, establecer prioridades con agilidad y ejecutarlas.

Las últimas ponencias inspiradoras para contribuir a la formación de los estudiantes y despertar en ellos y ellas la pasión por crear empresas, serán impartidas por Joan Tubau, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y profesor asociado de Marca Personal en la Universidad Central de Cataluña; José María Gómez, fundador y CEO de Scoobic, startup creadora de vehículos eléctricos y de movilidad conectada para el reparto más ágil dentro de áreas urbanas; y Juan Martínez Barea, que concluirá la jornada con la sesión “El Empresario: el constructor del mundo”.

Apoyo institucional y empresarial a este ambicioso proyecto formativo

Sputnik cuenta ya con el respaldo de 5 instituciones públicas y 27 empresas que han decidido unirse a los objetivos de acelerar la transformación de Sevilla potenciando las capacidades de miles de jóvenes para que se integren en el protagonismo global de la creación de innovación y en el desarrollo de empresas competitivas. A un ritmo de 500 participantes por año, desde que se comenzó en el año 2020, en una década Sputnik habrá contribuido a catapultar ya en 2029 a 5.000 jóvenes hacia el futuro.

-Patrocinadores: Junta de Andalucía (Consejería de Universidad, Investigación e Innovación); Ayuntamiento de Sevilla, Diputación de Sevilla.

-Socios Empresariales: Fundación Cajasol, Grupo MAS.

-Empresas e Instituciones Colaboradoras: ABC de Sevilla, Acesur, Appian, Grupo Azvi, Santander, Celonis, Consejo Social de la Universidad de Sevilla, Fundación Valentín de Madariaga, Grupo Eulen, Iberdrola, Grupo Insur, Iturri, Nömad, NTT Data, Ontier, Fundación Real Betis Balompié, Salesforce, Servinform, Universidad de Sevilla, Tramas.

-Empresas e Instituciones Benefactoras: Ayuntamiento de Pilas, Dental Raúl Pascual, Campus Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación Persán, Fusión Startups, Inerco, Vector Horizonte.

Además, este año se ha unido a Sputnik como institución colaboradora la prestigiosa Fundación Banco Sabadell.