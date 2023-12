El SUP exige a Marlaska que deje de jugar con los intereses de los andaluces con la dotación de la Policía Adscrita

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Andalucía clama "¡Basta ya!" y muestra su "asombro" y "perplejidad por el curso de las negociaciones políticas para reemplazar los policías jubilados o por ascenso que ha perdido la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad Autónoma de Andalucía".

Desde esta organización sindical se reclama "respeto a esta tierra, el mismo que se merecen los catalanes, los gallegos y el resto de comunidades autónomas". "No estamos dispuesto a sufrir el retroceso y la degradación del prestigio que a lo largo de los años se ha ganado con muchísimo mérito y esfuerzo los policías de la Unidad Adscrita a Andalucía con su labor", indicaron a través de un comunicado.

El SUP resaltó que estos agentes tienen "competencias en Medio Ambiente, Menores, Patrimonio Histórico, Pesca, Juegos y Espectáculos Públicos" y que "por trifulcas políticas, al igual que en el patio de una guardería, no son capaces nuestro dirigentes de ponerse de acuerdo sufriendo los ciudadanos las consecuencias y el desamparo más alarmante en materia de seguridad pública en Andalucía vivido desde la constitución de la Unidad Adscrita".

El SUP pide "al Sr. Antonio Sanz, Consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía que se digne a entrevistarse con los representantes del SUP para que le exponga los problemas de la Unidad Adscrita que a la vista está que no los conoce por la gravedad de las competencias que se verá obligada a retornar a la Guardia Civil por falta de efectivos".

El sindicato, asimismo, exige "al ministro Marlaska que deje de jugar con los intereses de los andaluces y se implique de verdad en una gestión de su seguridad pública en igualdad para todos los españoles, sin diferencias regionales, los logros de Andalucía no estamos dispuesto los andaluces a que se lo robe nadie"

El SUP Andalucía subraya que "vamos a defender la restitución de hasta el último puesto de trabajo vacante en la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Junta de Andalucía por su prestigio, identidad e igualdad con el resto de España y porque Andalucía se lo merece"