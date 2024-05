El tiempo en Andalucía: no guarde la rebequita

Este martes amanece con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles matinales en las sierras orientales; tendiendo a despejarse por la tarde, con brumas matinales en las sierras Béticas y sin descartar nieblas.

Se espera un descenso generalizado de las temperaturas, notable para las máximas en Sierra Morena y en el interior oriental, mientras que en el litoral mediterráneo las temperaturas ascenderán ligeramente.

Soplarán vientos de flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y rachas muy fuertes en su extremo oriental.

Refresca un poco, sobre todo por las noches, por lo que conviene no guardar la rebeca. Siguiendo el refranero: "Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo". Los últimos días en Andalucía han sido especialmente calurosos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su avance climatológico mensual, ya destacó el pasado mes de abril en Andalucía como uno de los más cálidos y secos de los últimos 60 años, con una temperatura media por encima de 15 grados, mientras que los litros cuadrados recogidos no alcanzan la veintena.

El mes de abril tuvo un carácter entre cálido y muy cálido respecto a temperatura excepto en Sevilla, que fue normal. La temperatura media en la región ha sido de 16 grados, 1,6ºC por encima del promedio, situándose entre los más cálidos de los últimos 63 años. La temperatura media más alta se registró en Cádiz, con 18,6 grados, 1,4 por encima del promedio y en Almería, donde la media de los termómetros en abril está en 18,3 grados, con una anomalía de 1,3ºC más.

FENÓMENOS COSTEROS

Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para este martes por fenómenos costeros en la provincia de Granada, al igual que en Almería, donde también se mantendrá en vigor este nivel de alerta por viento durante gran parte de la jornada.

Según la información de la página web de la Aemet, consultada por Europa Press, el aviso por vientos afectará a las zonas del Poniente y Almería entre las 12:00 horas y las 21:00 horas, con rachas máximas de componente oeste que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Asimismo, se ha activado la alerta amarilla en las proximidades al litoral de estas zonas por fenómenos costeros, con vientos del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros. Este aviso permanecerá vigente entre las 10:00 horas y hasta las 3:00 horas del miércoles.

El aviso amarillo por oleaje también afectará al levante almeriense, entre las 12:00 horas y las 21:00 horas, con previsión de viento del suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros en el sur.

Por otra parte, la Aemet ha activado el riesgo de nivel amarillo por fenómenos costeros en la costa granadina entre las 10:00 horas y hasta las 3:00 horas de la madrugada del miércoles. Se esperan vientos del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros.