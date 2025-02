El "timo" de Montero a Andalucía con la condonación de deuda: "De 19.000 millones, nada; 140 como máximo"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado que la condonación de la deuda que ofrece el Gobierno a Andalucía a cargo de mecanismos de financiación estatales, que asciende a 18.791 millones de euros, "es un timo para los andaluces, una gran mentira, un auténtico engaño que lo que hace es reírse de los andaluces".

"De 19.000 millones de euros, nada", ha remachado su argumentación el consejero, quien ha esgrimido que "nos vende una condonación que nadie le ha pedido de 19.000 millones, nos habla de 19.000 millones que son mentira, que como máximo pueden ser 140", en declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, donde participa en una reunión del Clúster de Ciberseguridad de Andalucía.

"Dice que se condonan cerca de 19.000 millones de euros, que no es real, porque lo que va a llegar de verdad a Andalucía es que pudiéramos beneficiarnos de los intereses", ha argumentado sobre el contraste de cifras de ambas administraciones.

"A lo sumo nos podríamos beneficiar exclusivamente como ahorro los intereses y eso significaría sólo 140 millones de euros al año", ha dicho, mientras ha apuntado que "la deuda no desaparece".

El consejero de la Presidencia ha planteado que la comparecencia informativa de este lunes de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dos días antes de reunirse con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para anunciar una condonación global de 83.252 millones, de los cuales 18.791 serían para Andalucía, por cuenta de los mecanismos Fondo de Liquidez Financiera (FLA) y Compartimento de Facilidad Financiera, "es una operación de blanqueo para que Sánchez pueda sacar los presupuestos con Esquerra Republicana de Cataluña y con Junts".

Ha afirmado que "Andalucía no va a participar de una estrategia de blanqueo y de marketing financiero", que ha situado como "una nueva cesión de Sánchez y Montero al independentismo" con el propósito de "garantizarse el poder en Moncloa" y que eso sería "pagándolo todos los españoles".

"No es más que un blanqueo", ha indicado el consejero de la Presidencia, que se ha reafirmado en la idea de que "Andalucía no tiene un problema de deuda", por lo cual "no necesita que condonen ninguna deuda y no lo hemos pedido".

"Andalucía lo que tiene es un problema de infrafinanciación como consecuencia de un nefasto acuerdo que alcanzó en su momento el PSOE del señor Zapatero con el nacionalismo radical que nos hace perder 1.500 millones de euros todos los años", ha proseguido argumentando en este sentido.

El consejero de la Presidencia ha remarcado que Andalucía "en vez de recibir 1.500 millones de euros, que es lo que tendría que recibir como mínimo para equipararnos al resto de comunidades, lo que nos está ofreciendo son 140 millones de euros realmente".

Antonio Sanz participa en la presentación del Circuito de Novilladas de Andalucía Rocío Ruz Europa Press

Sanz ha considerado que la convocatoria del Consejo de Política Fiscal responde "solamente a blindar los pactos con el independentismo", de manera que "lo paguemos todos los españoles que se mantenga Sánchez en la Moncloa", antes de lamentar que la discusión del modelo de financiación "lo retira de los puntos del orden del día".

El consejero de la Presidencia ha instado a la también secretaria general del PSOE de Andalucía a que si "quiere comprometerse con Andalucía y dice defender Andalucía, lo que tiene que resolver es el problema de infrafinanciación que tiene Andalucía y en vez de 140 millones de euros que son irrisorios, nos tiene que dar 1.500 millones de euros todos los años".

Sanz ha recordado que Montero como consejera de Hacienda de Andalucía "llevó un acuerdo al Parlamento que hablaba de 4.000 millones" y "nosotros decimos 1.500 millones de euros para equipararnos al conjunto de las comunidades autónomas", para lamentar entonces que "lo que nos ofrece son 140".

Tras recordar el acuerdo del Gobierno con Cataluña alcanzado este lunes en la Comisión Mixta de Transferencias, que supone entre otros aspectos "traspasar recursos para la red ferroviaria interna de Cataluña", se ha preguntado Sanz "qué pasa, que las demás comunidades autónomas nos quedamos fuera", y concluir que se trata de "una consolidación de los privilegios de unas comunidades autónomas frente a otros".

Ha concluido que el escenario de la quita de la deuda en manos del Estado "es una agresión a Andalucía", por cuanto "significaría sólo 140 millones de los 1.500 que nos tendrían que dar todos los años". "Esa es la cuenta real, lo demás son falsedades", ha apuntado.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha considerado este martes que sería una "irresponsabilidad" renunciar a la condonación de la deuda propuesta por el Ejecutivo para la comunidad andaluza, por lo que ha pedido a la Junta que la acepte.

Fernández, que ha participado en Motril (Granada) en un debate empresarial sobre el futuro de las infraestructuras en la Costa de Granada, ha señalado a preguntas de los periodistas que Andalucía es la comunidad que "más va a recibir" de la quita que el Gobierno ha ofrecido a las comunidades autónomas para reducir la deuda acumulada "como consecuencia de la crisis que se generó en los gobiernos de Mariano Rajoy".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández EP EP

Los 18.791 millones de euros que asumiría el Gobierno representan el 49 % de la deuda total, según el delegado, que se ha mostrado convencido de que esa cuantía permitiría incluir en los futuros presupuestos actuaciones para la mejora de la financiación y de infraestructuras pendientes en el conjunto de las provincias andaluzas.

"Sería una irresponsabilidad renunciar a esos casi 19.000 millones de euros que ofrece el Gobierno de España de quita de la deuda", ha incidido Fernández, para quien esa partida sería también fundamental para garantizar la mejora de los servicios públicos en su conjunto.

PARTIDO POPULAR

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha denunciado este martes que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ha roto con la igualdad en España para mantener a Pedro Sánchez al frente del Gobierno, dando concesiones a los independentistas y negando a Andalucía la financiación que necesita".

Así se ha referido en declaraciones a los medios de comunicación en Huelva en relación con el anuncio de la condonación de deuda por parte del Gobierno a Cataluña y la posibilidad de sumarse que se ha dado a otras comunidades.

"Que no nos engañen con trucos de manos el PSOE y Montero. Esto no va de condonar deuda, porque Andalucía está pagando su deuda de una manera razonable. La ha reducido haciendo muchísimo esfuerzo y no ha malgastado el dinero público en tratar de separarse de España. Lo que quiere Montero es que le paguemos la deuda a los independentistas", ha dicho.

En esa línea, ha recordado que "Montero jamás pidió que se rebajase la deuda cuando era consejera y sí reclamaba 4.000 millones de euros para mejorar los servicios públicos esenciales para los andaluces" y lo hacía porque "sabe cuál es la prioridad de Andalucía, que no es la deuda, es la financiación", ha aclarado explicando que "la quita de deuda solo nos supondría 140 millones de euros al año".

Para Repullo la ministra andaluza de Hacienda "hace esto realmente porque es la estrategia del independentismo para que Sánchez siga en el poder. Es la hoja de ruta que marca el independentismo. La semana pasada las infraestructuras ferroviarias, ayer la deuda. Mañana van a hablar de otras concesiones que van a finalizar con esa autonomía fiscal y con una financiación a la carta y con esa independencia fiscal".

"¿Por qué el resto de comunidades no podemos hablar con el Gobierno de financiación?", ha cuestionado, añadiendo que "esa es la realidad de Montero, que más miente, porque sigue defendiendo una España asimétrica, en la que siempre pierde Andalucía".

Repullo ha indicado que "lo que necesita Andalucía es un modelo justo que le permita competir en igualdad de condiciones".

Ningún interés por Andalucía

En su opinión, el PSOE es un partido "al que no le interesa Andalucía. Cuando se aproximen las elecciones generales vendrán aquí y volverán a prometer y a prometer. Y cuando acaben, harán sus maletas y se irán a negociar con ERC, con Bildu, con Junts. Allí sí cumplen, con sus socios cumplen todos los días".

"Y esto no es un problema de rivalidad entre comunidades autónomas. Esto es un problema de falta de lealtad institucional, y de partidos como el PSOE que se creen por encima de sus ciudadanos", ha precisado.

Para Repullo, "a Montero no le importa Andalucía, le importa seguir siendo ministra de Hacienda y para eso tiene que cumplir una receta muy clara: con mucha disciplina y entusiasmo hacer todo lo que le dicte Sánchez".

Sobre el pasado Congreso Regional del PSOE, ha señalado que es asombroso "la fiesta retro que el PSOE organizó en Armilla, con José Luis Rodríguez Zapatero y Manuel Chaves como cabezas de cartel" y ha recordado que el lema era "Andalucía por delante", si bien "lo que deja María Jesús Montero por detrás es el mayor caso de corrupción en la historia de España, el caso de los ERE. Una crisis sanitaria en la que ella nos metió y que nos está costando mucho remediar. Y ahora nos trae la autonomía fiscal al independentismo. Otro puñal al pleno corazón de Andalucía".

"Andalucía ya se liberó de esos peajes y ahora camina con firmeza y con decisión hacia su futuro", ha asegurado Antonio Repullo al tiempo que ha defendido que "el PP respeta a esta tierra. No la engaña y no la somete. La defiende de los agravios sin ataduras y se compromete".

PSOE

La secretaria de Coordinación Interparlamentaria del PSOE-A, Irene García, ha criticado la negativa de la Junta a aceptar la propuesta del Gobierno para condonar un 49 % de su deuda y se ha preguntado si "alguien se negaría a que le perdonen la mitad de su hipoteca".

"Es por puro tacticismo político", ha dicho García en declaraciones a los periodistas en el Parlamento, donde ha criticado que la Junta siga "una estrategia política donde de nuevo quiere utilizar a los andaluces para llevarlos al abismo debilitando los servicios públicos”.

La diputada socialista ha planteado si "de verdad no beneficia" que Andalucía sea la comunidad que "pilote" la rebaja de la deuda "para así poder tener mayor oxígeno y mayor capacidad" y ha sostenido que con su negativa al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se le cae de primera mano el disfraz de moderado y de andalucista".

García ha recordado que hace un año el gobierno andaluz pedía la condonación de 17.000 millones de euros de la deuda y ha lamentado que cuando el Ejecutivo central "ha tomado la iniciativa y pone encima de la mesa una propuesta, Moreno se niega".

"¿Cómo va a explicar esto a los andaluces? ¿Qué les va a contar el próximo 28F?", ha cuestionado la parlamentaria del PSOE, que ha criticado que "sea la confrontación estéril, estúpida, absurda la que se lleve por delante la posibilidad de que Andalucía cuente con más recursos".

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este lunes que el Gobierno va a proponer en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del jueves una condonación de deuda que para Andalucía supone 18.971 millones de euros.

El consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, ha vuelto a rechazar este martes "la tomadura de pelo, el engaño, el timo" de la condonación de la deuda, que en opinión del Ejecutivo autonómico es una "operación de marketing financiero" para "blanquear" un pacto con los independentistas catalanes.

POR ANDALUCÍA

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha considerado este martes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "queda desnudo" por el rechazo a aceptar los 18.791 millones de condonación de la deuda que le ofrece el Estado a cuenta de mecanismos de financiación como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Compartimento Facilidad Financiera.

Nieto ha contrapuesto que el anuncio de este lunes de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haría de Andalucía "la comunidad más beneficiada" y, en consecuencia, sería "incomprensible que un presidente de la Junta de Andalucía no actúe con la responsabilidad debida cuando su discurso suele ser que necesita más dinero, que tiene una situación de asfixia financiera".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla antes de participar en una reunión con la Plataforma Andaluza por la Mayoría Social, la también representante de Izquierda Unida Andalucía ha planteado esa reacción de la Junta como un "formidable engaño" ya que ha estimado que "los números refutan" el discurso de la Junta sobre su falta de recursos.

Ha subrayado "la reacción rauda y veloz" de la Administración andaluza, que le llevó en la rueda de prensa del lunes del Consejo de Gobierno a "rechazar una oportunidad de aliviar una carga en forma de deuda que tienen las arcas autonómicas, que es una bola en el tobillo de Andalucía", convencida de que ese gasto financiero "limita sus capacidades para poder afrontar la recuperación y el fortalecimiento de los servicios públicos que él y su gobierno están destrozando".

"Los números están ahí, hablan por sí solos", ha esgrimido Nieto, por cuanto la quita ofrecida a Andalucía, de 18.791 millones, supondría casi una cuarta parte (22,5%) del total ofrecido a las comunidades, que asciende a 83.252 millones, al tiempo que ha reprochado a Moreno "la sarta de mentiras con las que intoxicar la conversación pública, arengando el frentismo entre territorios, hablando de supuestos agravios de Andalucía, de supuestos privilegios a otros territorios".

Nieto ha apuntado que "lo que toca ahora es apelar a su sensatez, a su responsabilidad como presidente de la Junta de Andalucía para que haga lo que es debido" y ha planteado la necesidad de que "dé los pasos que hagan que fructifique ese acuerdo y que Andalucía se beneficie como la comunidad más beneficiada de España de esa quita de la deuda".

La portavoz de Por Andalucía ha considerado que este gesto de la Administración del Estado es "la oportunidad que le da la historia (a Moreno) de resarcir a nuestra tierra de un daño que él mismo le infringió", al esgrimir que "buena parte de la deuda de la que se está hablando y que acumula Andalucía se produjo en lo peor de la crisis del inicio de la década de 2010 cuando gobernaba el Partido Popular en mayoría absoluta con el presidente Rajoy".

Ha subrayado que el hoy presidente andaluz, en su condición de secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, "estuvo participando en aquel gobierno que provocó recortes impíos de miles de millones de euros a todos los servicios públicos de nuestro país".

Ha sostenido que desde entonces "algunos servicios todavía no han levantado cabeza y buena parte de las comunidades autónomas tuvieron que endeudarse hasta las cejas para afrontar la pérdida de recursos que decidió el gobierno del Partido Popular más preocupado de sanear a los bancos que de mantener a flote los servicios a la población".

"Tiene la oportunidad y eso no pasa todas las veces en la política de reparar un daño que él hizo apoyando y haciendo unas políticas que le hicieron un gravísimo daño a Andalucía", ha proseguido afirmando en este sentido, para señalar que "entonces fue Andalucía la comunidad más perjudicada y por esa razón también ahora sería la más beneficiada".

Ha apostado por que "en mitad de todo este desatino" haya por parte del Gobierno andaluz "un poquito de sensatez y de lucidez" y ha recriminado "toda la palabrería falsa que ha habido en torno a la quita de la deuda", para expresar su esperanza de que "ese dinero sea bien aprovechado si finalmente se aprueba y no sea Feijóo el que decida lo que se va a hacer en Andalucía".

Nieto ha demandado que esa condonación de deuda repercuta en "reforzar los servicios públicos".