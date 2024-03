Victorino Girela: "Sin atención primaria, no hay sanidad pública"

Victorino Girela comenzó como delegado en CSIF en 2013. Un año más tarde fue elegido responsable del sector de Sanidad del sindicado en Granada y desde 2019 es presidente de dicho sector en CSIF Andalucía. Girela es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y ha realizado estudios de postgrado en Medicina Legal en las universidades de Granada y Murcia, así como la especialidad MIR en Medicina Familiar y Comunitaria. Ha desarrollado su vida profesional como médico de familia en Andalucía, en equipos básicos de Atención Primaria en centros de salud, en su mayoría en zonas rurales de Córdoba y Granada.

El próximo seis de marzo se celebran las elecciones sindicales en la sanidad pública. ¿Qué balance hace de estos últimos cinco años como presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía?

Han sido años complicados. Nadie podía imaginar que nos tendríamos que enfrentar a una pandemia y a todo lo que generó. Fueron los profesionales de la sanidad los que vivieron en primera fila las consecuencias de la Covid-19. Los que se reinventaron y arriesgaron sus vidas por prestar un servicio esencial, empujados por su vocación. Pero ello nos sirvió para poner negro sobre blanco el enorme déficit estructural de las plantillas de profesionales en el sistema sanitario público, cuyas costuras saltaron por los aires.

En estos años, incluyendo la pandemia, desde CSIF hemos luchado mucho por proteger al personal de todas las categorías del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y por mejorar sus condiciones laborales y retributivas.

La falta de personal en el SAS es una de sus denuncias habituales y algo que están notando los andaluces que no pueden acudir al centro de salud.

El déficit estructural de plantillas de los centros sanitarios, tanto en Atención Primaria como en los hospitales, es una realidad y para comprobarlo sólo hay que irse a prácticamente cualquier centro de salud y a cualquier turno de cualquier gran hospital de nuestra tierra. Precisamente, con nuestra campaña "No más zuecos vacíos" denunciamos esta falta de personal y de sustituciones que, en muchas ocasiones, satura los centros y genera desgraciadamente un caldo de cultivo para que puedan producirse agresiones a profesionales. La propia Inspección de Trabajo ha requerido a la Administración que corrija esa falta de sustituciones.

Entonces, ¿el aumento de agresiones a los profesionales de la sanidad está directamente relacionado de esa falta de personal?

Por supuesto que existe una relación entre ambas cuestiones y la falta de personal favorece que puedan producirse episodios de este tipo. Nunca puede estar justificado descargar la ira hacia los profesionales. Es necesario reforzar, entre otras, las medidas preventivas para acabar con estos episodios de violencia. Exigimos tolerancia cero ante estos casos, también los de agresiones verbales, que lo siguen siendo aunque sean sólo de palabra y que los profesionales deben denunciar. Para ello les hemos apoyado a través de otra de nuestras campañas, con la que, bajo el lema HABLA, les animamos a denunciar estas agresiones y les apoyamos en el proceso.

¿El "Pacto por la Mejora de la Atención Primaria en Andalucía", firmado el pasado mes de mayo es la solución a los problemas que arrastra este primer nivel asistencial?

Llegar a este acuerdo no ha sido fácil debido al montante económico que requiere. Por eso vamos a estar vigilantes para que se cumpla en su totalidad. El pacto era muy necesario, ya que la Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario. Porque sin Atención Primaria no hay sanidad pública. Y lo hemos conseguido gracias a la presión ejercida por CSIF, en la movilización y en la negociación. Necesitábamos mejorar las condiciones laborales del personal de Atención Primaria, subidas salariales y la incorporación de más categorías, y eso es lo que hemos conseguido con el acuerdo, que debe cumplirse íntegramente.

Más de un millón de andaluces aguardan en una lista de espera para que le vea un especialista o para pasar por un quirófano. ¿Cómo valora esta cifra?

La condición sine qua non para resolver las listas de espera es poner a funcionar los servicios públicos al cien por cien. Los datos no tienen justificación alguna y la solución no pasa por externalizar servicios del sistema sanitario andaluz y concertar más con la sanidad privada, como se está haciendo. En CSIF creemos que la solución pasa por poner en carga toda la potencialidad de la sanidad pública, que no está a todo lo que da. Además, las listas de espera se relacionan de forma directa con la falta de personal en los centros. Solo hay que mirar las tablas de plantilla del SAS y las de listas de espera para comprobarlo: A medida que bajan las plantillas en los grandes hospitales, suben las listas de espera quirúrgica y de citas con especialistas.

La propia Consejería de Salud trabaja en un "nuevo sistema" porque la bolsa del SAS no funciona bien.

CSIF defiende la bolsa como instrumento que garantiza la transparencia, así como un modelo de baremo homogéneo y de procedimiento único. No obstante, es cierto que debe ser una herramienta ágil y eficiente, con listados actualizados para cubrir las necesidades puntuales, permisos, licencias... Desgraciadamente, esto no es así y el funcionamiento de la bolsa deja mucho que desear. La falta de actualización de la Bolsa del SAS condena a miles de profesionales a no poder trabajar. Esta es otra de las reivindicaciones históricas de nuestro sindicato.

"La falta de actualización de la Bolsa del SAS condena a miles de profesionales a no poder trabajar"

Cada vez son más los profesionales que dejan Andalucía para trabajar a otras comunidades o incluso se marchan al extranjero. ¿Cuál es la solución?

La fuga de talento es lamentable. La Administración autonómica no ofrece buenas condiciones laborales y los profesionales se ven abocados a marcharse. Son necesarios contratos más estables y atractivos para que los profesionales no se vayan fuera. Ésta ha sido otra de nuestras líneas de acción sindical. Los profesionales, que tienen enorme talento y gran formación, deben tener también estabilidad y buenas remuneraciones. Y lo que no vale es que las Administraciones se echen las culpas unas a otras, en función de las competencias que cada una ostenta, y que el problema siga sin resolverse.

Los trabajadores de la sanidad pública no son ajenos a la inflación en su vida cotidiana y forman parte de hogares en los que, en muchas ocasiones, llegar a fin de mes de convierte en toda una odisea. ¿Qué ha hecho su sindicato para el personal de la sanidad en relación a la pérdida generalizada de poder adquisitivo?

Uno de los caballos de batalla de CSIF es la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores del sector público, porque en la última década hemos perdido un 25%. La negociación que conseguimos abrir con el Gobierno central a raíz de la multitudinaria manifestación en Madrid el 24 de septiembre de 2022 fue desaprovechada por los sindicaros de clase, que firmaron con el Ejecutivo un mal acuerdo que nos hace perder dinero cada año.

Tanto a nivel nacional como autonómico, hemos emprendido movilizaciones para recuperar el poder de compra perdido estos años, así como prestaciones que nos han sido arrebatadas bajo la coartada de la crisis y que no se han recuperado, como las ayudas autonómicas de Acción Social. Hay que recordar también que la Administración autonómica nos debe aún la parte correspondiente de las pagas extra de 2013 y 2014 que se nos detrajeron en su día.

Otra de las grandes reivindicaciones de los trabajadores en el Servicio Andaluz de Salud es una carrera que dé posibilidades de progresar profesionalmente al personal de todas las categorías. ¿Cómo avanza este objetivo en el acuerdo al que han llegado en Mesa Sectorial?

Hemos estado años luchando por un nuevo modelo de carrera profesional para todas las categorías del SAS y lo hemos conseguido. Firmamos un acuerdo histórico con la Administración andaluza en abril de 2022, que desbloqueaba la carrera profesional para las categorías de gestión y servicios y el personal interino. No obstante, no nos conformamos y seguimos negociando hasta cerrar otro acuerdo en mayo de 2023 con el que alcanzamos la progresión económica en la carrera de los profesionales solo a través de los servicios prestados, sin necesidad de acreditación. Estamos muy satisfechos de haber puesto fin a la situación de injusticia en la que estaban más de 60.000 profesionales que hasta estos acuerdos tenían vetado su desarrollo profesional, y la posibilidad de progresar laboralmente. Estos acuerdos han supuesto un hito sindical y llevan la marca de CSIF. Por otra parte, no hay que olvidar que reivindicamos también que todos los grupos profesionales se reclasifiquen según lo que establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

“Hemos desbloqueado la carrera profesional para todas las categorías del SAS, incluyendo las de gestión y servicios y el personal temporal”

¿Alguna otra reivindicación que defienda su organización para los profesionales de la sistema sanitario público?

Dos cuestiones fundamentales: jubilación anticipada por coeficientes reductores relacionados con el estrés, la peligrosidad y la penosidad; y que haya igualdad retributiva entre el personal de la sanidad en las distintas comunidades autónomas. Por eso vamos a seguir luchando.

¿Qué les diría a los profesionales ante las elecciones del próximo miércoles en la sanidad pública andaluza?

Que somos un sindicato diferente, multiprofesional e independiente y representamos a todas las categorías que son necesarias para que la sanidad pública funcione. Nos conocemos todos y cada uno de los centros sanitarios y queremos seguir siendo el altavoz para proteger y avanzar en derechos para el personal de la sanidad pública andaluza. Porque los profesionales son el corazón del sistema.