Vizcaya también se «apropió» de las ayudas de Puente, pero no recibió el "castigo" del Ministerio

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no sigue el mismo criterio a la hora de retirar las ayudas al transporte de su departamento a los territorios que incumplen la normativa que los regula. En el caso de Andalucía, su decisión fue fulminante, pero con otras administraciones, como las Diputaciones forales de Vizcaya y Guipúzcoa, ha preferido hacer la vista gorda. La ley, como se encarga de repetir el propio Puente, señala que «todas las actividades de comunicación o difusión sobre la implantación de los descuentos a que se hace referencia en esta norma deberán incluir de manera expresa que reciben financiación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible», y que el incumplimiento dará lugar al «reintegro de la parte proporcional que no haya cumplido los citados requisitos». Pero la literalidad de la ley se aplica en unos casos sí y en otros no.

El Consejo General del Consorcio de Transportes de Bizkaia anunció el pasado 19 de febrero que había «aprobado en su reunión vespertina la prórroga hasta el 30 de junio de las ayudas del 50% en títulos multiviajes y monedero (barik, creditrans, gizatrans, y los títulos temporales kide y gazte)». En un comunicado, que aún hoy sigue en su página web señalaba que «la medida ha obtenido el respaldo del Consejo, toda vez que aún estaban vigentes los descuentos recogidos en el anterior Real Decreto».

El texto señala que «la decisión del CTB prorroga las ayudas de manera ininterrumpida hasta la fecha exacta en que entren en vigor las medidas recogidas en el Real Decreto Ley 1/2025, del 28 enero; unas medidas que el Consejo del CTB también ha votado y aprobado hoy –por el señalado día de febrero–, y que se prolongarán hasta el 31 de diciembre de este año». Y añadía, con respecto a la gratuidad para los menores de 15 años que han desatado la polémica en Andalucía que «a partir del 1 de julio, la gratuidad del transporte en Bizkaia se ampliará a las personas menores de 14 años; se aplicará un descuento del 50% a los títulos jóvenes (gazte) y del 40% para el resto de títulos». No existía ninguna mención a que las ayudas –ni la de los menores ni la bonificación general– contaban con financiación del Ministerio de Transportes y solo se hace mención al cumplimiento de un Real-Decreto Ley –obviamente aprobado por el Gobierno de España pero sin aclarar en qué consiste la citada norma ni cómo se financiaban las medidas aprobadas-. Según la «doctrina Puente», se estaría incumpliendo la norma y el Ministerio, como ha hecho con Andalucía, debería advertir de la retirada de las ayudas.

Algo similar hizo la Diputación de Gipúzcoa, que anunció que los ciudadanos de la provincia «seguirán disfrutando hasta que finalice el año de importantes descuentos en el transporte público» y que «en virtud de éstas, la gratuidad de las y los menores se extenderá de forma coyuntural hasta los 14 años (estos incluidos), mientras que las personas de hasta 25 años seguirán disfrutando de descuentos del 50% y el resto de personas usuarias del transporte público tendrán bonificaciones del 40%». Tampoco hizo ninguna mención a que la financiación corresponde al Ministerio de Óscar Puente.

El conflicto entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía se mantiene. El Ejecutivo autonómico anunció ayer que asumirá el coste del transporte público gratuito de menores de 14 años y que está dispuesto a llevar a los tribunales el «abuso de poder» del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. El presidente Juanma Moreno lamentó la actitud «impropia» de Puente, que decidió de manera unilateral retirar las ayudas porque en una exposición pública de la consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, «no se especifica» que la gratuidad del transporte se lleva a cabo como una medida del ministerio aunque «sí que es en colaboración».

Según Moreno, a partir de ahí, hay un «enfado colosal por parte del ministro», quien, sin embargo, «no lo tiene igualmente cuando esa misma situación ocurre en el País Vasco». «Un ministro no se puede levantar una mañana y tener una pataleta frívola, vanidosa e infantil y decir, poder absoluto, yo con mi mano quito y pongo dinero», agregó.

«Pero como somos personas dignas y nuestra dignidad está por encima, ya le puedo decir al ministro que si él no pone el dinero y no lo pone de manera inmediata, la Junta Andalucía se hará cargo de esos recursos para no tener que deberle nada a este Gobierno un tanto chulesco y un tanto vanidoso», anunció Moreno.