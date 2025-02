Para quien padezca aracnofobia, el artículo que hoy les presentamos puede que no haga sino incrementar sus miedos, aunque no teman: este arácnido es inofensivo para el ser humano. Las arañas, dentro de las miles de especies que conocemos de invertebrados, probablemente constituyan uno de los grupos más diversos y adaptados. Han sido capaces de conquistar los tres espacios: tierra, mar y aire, y son una parte fundamental de cualquier ecosistema.

Aunque se las suele temer, por norma general no suelen ser un gran peligro para los humanos, sino que incluso pueden llegar a ser beneficiosas porque se encargan de eliminar otros insectos que constituyen plagas. Muchas de ellas cazan gracias a las redes que construye meticulosamente con su tela, un material ligero como la seda y más resistente que el acero, en comparación con su microscópico espesor.

TE INTERESA:Descubren un hongo que parasita las arañas y las convierte en 'zombies' para manipularlas

Araña en su tela PIXABAY

Pero precisamente la araña de la que hoy hablaremos no dispone de telarañas para cazar a sus presas, sino que ha evolucionado con otro tipo de mecanismos que la convierten en una asesina igualmente letal. Además, destaca enormemente no solo por su fuerza física, también por su extravagante colorido y su peculiar ritual de cortejo y apareamiento, que ha objeto de interés para la comunidad científica.

Así son las 'arañas pavo real': pueden saltar más que un medallista olímpico

Hablamos ni más ni menos que de la 'araña pavo real' o 'peacock spider' (Maratus spp.) llamada así porque tanto la forma de su cuerpo como su gama cromática recuerda en gran medida a las plumas de estas aves. Además, los machos de esta especie tan peculiar de araña utilizan su belleza de forma similar a los pavos reales para tratar de conseguir la aceptación de una hembra con la que reproducirse.

Realmente no son un única especie, sino un grupo fascinante de arañas saltarinas pertenecientes al género Maratus, el cual incluye más de 100 especies descubiertas hasta la fecha. Estos arácnidos son famosos por su apariencia vibrante y su comportamiento de cortejo extremadamente elaborado, lo que las ha convertido en un tema de gran interés en la entomología y la fotografía de naturaleza.

Son extremadamente pequeñas, con cuerpos que miden entre 3 y 5 mm de longitud (más pequeñas que la uña de un dedo humano). Su cuerpo está dividido en dos partes, cefalotórax, donde se encuentran sus ocho ojos y las patas delanteras; y abdomen, que en el caso de los los machos, este suele ser colorido y contar con extensiones laterales que pueden levantarse como un abanico.

Araña saltarina PEXELS (Pixabay)

Como todas las arañas, poseen ocho patas y quelíceros (mandíbulas) con los que inyectan veneno a sus presas. Los machos tienen patrones iridiscentes en su abdomen con tonos de azul, rojo, amarillo, naranja y verde. Estos colores son producto de estructuras microscópicas en su exoesqueleto que manipulan la luz, en lugar de pigmentos convencionales.

La peculiar danza de cortejo

Los machos de araña pavo real realizan una danza de cortejo muy elaborada, que comienza por desplegar las extensiones laterales de su abdomen como un abanico colorido. A continuación, levantan y mueven sus patas en patrones específicos para atraer la atención de la hembra. Además, algunas especies de 'araña pavo real' también son capaces de producir vibraciones a través del suelo, que la hembra puede percibir.

Como forma de 'conquista' o cortejo, se desplazan con movimientos rápidos y coordinados para exhibir sus colores de manera más efectiva. Si la hembra queda impresionada, permitirá la cópula, pero si no... en algunos casos, el macho puede terminar siendo atacado y devorado por esta. El baile de apareamiento, en algunas especies, constituye literalmente un asunto de vida o muerte.

Su increíble capacidad de salto

Al formar también parte de la familia Salticidae (arañas saltarinas), las 'arañas pavo real' son expertas en saltos precisos y veloces. Pueden saltar entre 30 y 50 veces la longitud de su cuerpo. Dado que su tamaño es de aproximadamente 4 mm, pueden saltar entre 12 y 20 centímetros en un solo salto. En comparación con el tamaño de cualquier atleta humano, de forma relativa serían capaces de humillar a cualquier medallista olímpico.

Para lograrlo, no dependen de músculos como los vertebrados, sino de un aumento de la presión del hemolinfa (su equivalente a la sangre) dentro de las patas traseras, lo que las extiende rápidamente y las impulsa en el aire. Esto funciona como una especie de sistema hidráulico con el que consiguen una fuerza explosiva descomunal.

Araña pavo real saltarina Gemini 2.0 flash

Utilizan sus saltos para emboscar presas o escapar de depredadores, ya que son cazadoras activas y no tejen telarañas para atrapar presas. Se alimentan de pequeños insectos como moscas, hormigas y otros artrópodos. Acechan a su presa y, cuando están lo suficientemente cerca, ejecutan un salto preciso y rápido, atrapando a la víctima con sus patas delanteras. Además, cuentan con un potente veneno en comparación con su tamaño, capaz de paralizar a la presa casi al instante.

Se encuentran principalmente en Australia, especialmente en bosques, praderas y zonas costeras, aunque algunas especies se han identificado en otras partes del sudeste asiático. Por lo general, las 'arañas pavo real' suelen preferir ambientes con hojarasca, corteza de árboles y arbustos, donde pueden camuflarse. No representan peligro para los humanos: son inofensivas y no muerden a menos que se sientan atrapadas, y su veneno no es peligroso.

Sus movimientos han sido estudiados en el campo de la biomecánica y la robótica, ya que muchos científicos e ingenieros se fijan en la forma en la que la naturaleza funciona para buscar principios matemáticos y generar nueva y más eficiente maquinaria. Muchas especies aún están siendo descritas, y cada pocos años se descubren otras nuevas.