El reino de la naturaleza está plagado de múltiples tipos de relaciones entre especies: mutualismo, comensalismo, depredación, simbiosis... y, por supuesto, también el 'parasitismo', por el que un organismo vive a costa de otro. Un caso muy curioso es el de los líquenes, un tipo de organismos formados por la la simbiosis de hongos con algas unicelulares, que crece en sitios húmedos y extendiéndose sobre las rocas o las cortezas de los árboles.

Cada día, el mundo que nos rodea nos sorprende de nuevas y más retorcidas formas. Recientemente, en LA RAZÓN les contábamos sobre el hongo Ophiocordyceps unilateralis, que es lo más parecido que tenemos en la vida real a un nigromante de las novelas de fantasía. Esta especie es parasitaria y se aprovecha de ciertas clases de hormigas para infectar su sistema nervioso y convertirlas en una clase de 'zombis' que controlar a su voluntad.

Y es que, si este fúngico ya podía resultar aterrados para muchas personas, más recientemente se ha descubierto una nueva especie aún más aterradora. Al igual que el córdiceps, se introduce en el cuerpo de unos insectos mucho más grandes y peligrosos para matarlos lentamente y crecer a su costa. Un hongo similar fue el que inspiró la famosa saga de videojuegos con una serie adaptada 'The Last of Us', donde un parásito así amenaza por acabar con la humanidad, convirtiéndola en zombis sedientos de sangre.

Esta otra especie de hongo de la que hablaremos hoy, que no pudo ser documentada hasta hace muy pocos años, parece sacada de los peores y más escabrosos cuentos de terror. Para quien padezca de fobia a la clase de insectos a los que infecta, desde luego que les causará pavor y 'desbloqueará' una nueva preocupación. Por suerte, esta especie se ha encontrado muy lejos de la Península Ibérica.

Descubren un hongo que parasita las arañas y las convierte en 'zombies' para manipularlas

Se trata ni más ni menos que del Gibellula attenboroughii, una especie de hongo que parasita a las arañas, induciendo cambios en su comportamiento que recuerdan al fenómeno de los 'hongos zombis'. Este parásito fue identificado por primera vez en 2021, curiosamente durante la filmación de la serie 'Winterwatch' de la BBC en Irlanda del Norte.

El equipo de grabación, que se encontraba realizando sus tareas, descubrió una araña muerta pegada al techo de un viejo almacén de pólvora, pero tenía algo extraño: estaba cubierta por una estructura fúngica, una especie de manto muy distintivo. Equipos de científicos que realizaron análisis morfológicos y genéticos llegaron a la conclusión de que se trataba indudablemente de una nueva especie de hongo dentro del género Gibellula.

El Gibellula attenboroughii fue bautizado en honor a Sir David Attenborough, un renombrado naturalista, presentador y divulgador científico británico. Entre sus trabajos más conocidos destacan series de documentales de la BBC, como 'The Blue Planet', 'Planet Earth' o 'Life on Earth', todos de un gran valor cinematográfico y divulgativo acerca de la naturaleza.

Por lo que se conoce hasta el momento, este hongo infecta principalmente a las arañas Metellina merianae y Meta menardi, especies que habitan en entornos subterráneos como cuevas. Las arañas parasitadas muestran comportamientos extraños: abandonan sus refugios habituales y se desplazan a áreas expuestas en las paredes o techos de las cuevas. Esto facilita la reproducción del hongo, ya que al situarse en posiciones elevadas y abiertas, sus esporas pueden ser dispersadas más fácilmente por las corrientes de aire.

Aunque el mecanismo exacto mediante el cual el hongo modifica el comportamiento de sus hospedadores aún no se comprende del todo, se sospecha que es mediante la producción de metabolitos, que influyen en el sistema nervioso de las arañas. Hasta el momento, solo se conocía otra especie de 'hongo zombi' parásito en las islas británicas, y el nuevo hallazgo sugiere que se ha subestimado su diversidad.

Además, el estudio de este Gibellula attenboroughii podría podría tener implicaciones en la medicina, pues se cree que estos hongos producen una variedad de compuestos bioactivos con propiedades antibacterianas y farmacológicas. Los experimentos no han hecho más que comenzar, pero por el momento ya se han abierto nuevas vías de investigación en ecología y potenciales aplicaciones médicas.