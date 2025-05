El desconocido animal del que tenemos que huir en España: "Tenemos que tener mucho cuidado"

Puede que no lo veas venir. No ladra, no muerde, no vuela ni avisa. Pero en cuestión de minutos puede alterar gravemente tu salud. El enemigo inesperado al que muchos españoles deberían temer no es un animal exótico ni una serpiente venenosa, es la garrapata.

Aunque su tamaño es minúsculo a menudo menor que una semilla de sésamo, las consecuencias de su picadura pueden ser devastadoras si no se detecta a tiempo. Cada año, la presencia de garrapatas en España se expande y su actividad se alarga con el buen tiempo. Con el aumento de las temperaturas y la reducción de los inviernos fríos, estos insectos encuentran las condiciones perfectas para sobrevivir y proliferar.

¿Qué es una garrapata y por qué debemos preocuparnos?

La garrapata es un parásito que se alimenta de la sangre de animales y personas. Aunque pueda parecer inofensiva, es portadora de patógenos capaces de causar enfermedades graves. La más conocida es la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que afecta al sistema nervioso, las articulaciones y el corazón. Así lo compartía Jordi Wild en uno de sus episodios juntos a @Basquecraft:

En los casos más severos, puede volverse crónica y dificultar la vida del paciente durante años. Fatiga persistente, dolores musculares, confusión mental y problemas neurológicos son algunos de sus síntomas más comunes.

No todas las garrapatas transmiten esta enfermedad, pero basta una sola infectada para contagiar. Además, su picadura es indolora, lo que hace aún más difícil detectarla hasta que ya ha comenzado a alimentarse y ha introducido su cabeza bajo la piel.

Zonas de riesgo en España: no solo en el campo

Aunque tradicionalmente asociamos las garrapatas al campo, la realidad es que cada vez son más comunes en parques urbanos, jardines, senderos y zonas de paso de fauna silvestre**. Regiones como Galicia, Castilla y León, La Rioja o Navarra tienen una mayor incidencia, pero la expansión del hábitat natural de estos parásitos está extendiendo su presencia por todo el territorio nacional.

Especialistas en zoonosis advierten que el aumento de población de ciervos, corzos y jabalíes en algunas zonas urbanas también está favoreciendo la proliferación de garrapatas. A menudo, estos animales actúan como hospedadores y las transportan cerca de núcleos habitados.

Cómo protegerse: prevención y detección temprana

La mejor forma de evitar una infección es la prevención. Si vas a realizar actividades al aire librecomo senderismo, acampadas o paseos por el bosque, conviene seguir estas recomendaciones:

Usar ropa clara y de manga larga , con pantalones metidos dentro de los calcetines.

, con pantalones metidos dentro de los calcetines. Aplicar repelentes de insectos autorizados que incluyan permetrina o DEET.

que incluyan permetrina o DEET. Al regresar a casa, revisar cuidadosamente todo el cuerpo , especialmente zonas cálidas y húmedas como axilas, ingles, cintura o detrás de las rodillas.

, especialmente zonas cálidas y húmedas como axilas, ingles, cintura o detrás de las rodillas. En caso de encontrar una garrapata adherida a la piel, retirarla con unas pinzas de precisión, sin aplicar sustancias ni girar el cuerpo del insecto, ya que esto puede aumentar el riesgo de infección.

Es fundamental observar la evolución de la picadura en los días posteriores. La aparición de un enrojecimiento circular en expansión alrededor del punto de la picadura es una señal de alarma. Ante cualquier síntoma, lo correcto es acudir al médico cuanto antes.

Un riesgo creciente que exige conciencia

Aunque aún es un animal poco conocido para muchos ciudadanos, la garrapata ya no es un problema marginal en España. Su amenaza está respaldada por datos científicos y por la experiencia de pacientes que han sufrido las consecuencias de su picadura. La buena noticia es que la mayoría de los casos pueden prevenirse o tratarse a tiempo, siempre que se actúe con rapidez y conocimiento.

Por eso, la próxima vez que salgas a disfrutar del monte o de un parque, no subestimes al enemigo silencioso. Porque a veces, los peligros más grandes vienen en el envoltorio más pequeño.