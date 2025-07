Ola de calor: Cuatro formas de proteger a tus mascotas del calor extremo

Durante una ola de calor, no solo los humanos lo pasan mal. Las mascotas, especialmente perros y gatos, también sufren los efectos del calor extremo, pero con un hándicap importante: no pueden regular su temperatura corporal de la misma forma que nosotros. En lugar de sudar, jadean y se refugian en rincones frescos… pero muchas veces no es suficiente.

Según el veterinario Serge Belais, los golpes de calor son cada vez más comunes en animales, sobre todo en entornos urbanos o durante viajes. Por eso, adoptar medidas preventivas puede salvar la vida de tu compañero peludo cuando las temperaturas se disparan.

1. Agua fresca siempre disponible (pero sin hielo)

Ola de calor: Cuatro consejos para mantener a tus mascotas frescas cuando hace calor Unsplash

Hidratar a tu mascota es fundamental. Deja siempre varios recipientes con agua limpia y fresca (sin necesidad de poner hielo) en zonas accesibles y sombreadas. Si sales a pasear con tu perro, lleva contigo una botella y un pequeño cuenco plegable. En casa, puedes incentivar a los gatos a beber más con una fuente o dejando un grifo goteando levemente.

Además, en días especialmente calurosos, es recomendable ofrecer comida húmeda para aumentar la hidratación. Y no te alarmes si tu perro o gato come menos de lo habitual: como en los humanos, el apetito puede disminuir con el calor.

2. Refrescar su cuerpo con toallas o esponjas

Según el experto, un método sencillo y efectivo es humedecer su pelaje. "Para los perros puedes usar un spray de agua o incluso una manguera si tienes jardín. En el caso de los gatos, que suelen huir del agua, es más recomendable usar una esponja o un paño húmedo y pasarlo suavemente como si los acariciaras", asegura Belais.

También puedes dejar en el suelo toallas mojadas o colgarlas de una silla o tendedero para que se tumben debajo. Eso sí, no confíes en ventiladores, ya que solo mueven aire caliente y pueden resecar aún más la nariz y la boca de tu mascota sin enfriar su cuerpo realmente.

3. Paseos solo a primera y última hora del día

Ola de calor: Cuatro consejos para mantener a tus mascotas frescas cuando hace calor Unsplash

Evita sacar a tu perro entre las 12:00 y las 18:00. Lo ideal es salir temprano por la mañana o al caer la tarde, y siempre por zonas con sombra. "En ciudad, el asfalto puede alcanzar temperaturas altísimas y causar quemaduras en las almohadillas. Si no puedes evitarlo, prueba con botines protectores o haz la prueba tú mismo: si no puedes dejar tu mano sobre el suelo durante 5 segundos, tampoco es seguro para tu perro", señala Belais.

Si tu mascota muestra signos de golpe de calor -jadeo excesivo, debilidad, ojos rojos o tambaleo- actúa rápido: envuélvela en una toalla húmeda y llévala de inmediato al veterinario.

4. Cepilla, pero no rapes

Contrario a lo que muchos creen, los pelos no solo dan calor: también aíslan del sol. Por eso, no es recomendable rapar a tu perro o gato en verano. El experto recomienda que conserven al menos entre 3 y 5 centímetros de pelaje.

"Lo que sí puedes hacer es cepillarlo con frecuencia para eliminar el pelo muerto y permitir que el aire circule mejor. Esto es especialmente útil en gatos, que suelen mudar mucho más durante el verano", concluye el veterinario.