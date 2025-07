Parece sacada de una película de terror, pero esta mosca es muy real y su forma de poner huevos asusta

La reproducción mediante crías vivas, un fenómeno común en mamíferos, no es exclusivo de este grupo animal. Ciertas especies de insectos también presentan esta característica, conocida como viviparismo, ofreciendo ciclos vitales de gran complejidad biológica.

La mosca en cuestión es la Ormia ochracea, un díptero conocido por su comportamiento parasitario. Este insecto localiza a sus víctimas, generalmente grillos, utilizando un sistema auditivo notablemente preciso y direccional para luego depositar sus larvas sobre ellos.

Un reciente estudio publicado en la revista Annals of the Entomological Society of America ha profundizado en la biología de este parásito. La investigación detalla el proceso por el cual las hembras de Ormia ochracea desarrollan a sus crías y las alumbran vivas mientras se alimentan de su huésped.

El desarrollo interno y el alumbramiento

Para comprender este mecanismo reproductivo, investigadores emplearon técnicas de disección, tinción por fluorescencia y microscopía. Las hembras de O. ochracea gestan a sus embriones en una estructura similar a un útero.

Estos embriones reciben nutrición interna completa por parte de la madre hasta que eclosionan como larvas completamente formadas. Este modo de reproducción, donde el embrión es nutrido por la madre tras la fertilización, se conoce técnicamente como viviparismo adenotrófico.

Una vez que el desarrollo interno concluye, las larvas son depositadas directamente sobre un grillo huésped. Inmediatamente, las larvas se introducen en su interior y completan su desarrollo dentro del cuerpo del grillo.

Este proceso de parasitación interna es letal para el huésped. El desarrollo de las larvas dentro del grillo culmina con la muerte del huésped, un evento que generalmente ocurre entre 10 y 14 días después de la infestación por parte de la mosca hembra.

El estudio también revela que los embriones de Ormia ochracea crecen sustancialmente durante la gestación interna. Además, estas moscas tienen cierta capacidad para la partenogénesis parcial; huevos no fertilizados de hembras vírgenes inician desarrollo temprano, aunque no llegan a formar larvas completas viables.

Comprender la biología reproductiva y la interacción parasitaria de especies como *Ormia ochracea* tiene relevancia potencial en áreas como la agricultura, el control de plagas y la tecnología bioinspirada.